Neuer Musiklehrer

Akkordeonunterricht im Musikverein

Seit Kurzem hat der Musikverein Dasing mit Alexander Jekic einen neuen Musiklehrer in seinem Team. Mit ihm wird qualifizierter Unterricht für Akkordeon und Keyboard für interessierte Anfänger, Fortgeschrittene oder auch Wiedereinsteiger angeboten. Das Akkordeon ist ein Instrument mit enormer Ausdruckskraft und ein vollwertiges Soloinstrument. Das Keyboard dagegen ist ein elektronisches Instrument für einen spannenden Einstieg in die Welt der Musik mit tollen Sounds. Beide Instrumente kann man bereits im Grundschulalter beginnen zu erlernen, sowohl für Akkordeon und Keyboard wären hierfür auch Leihinstrumente erhältlich. Außerdem bietet Alexander Jekic auch Kleingruppenunterricht für Melodica als Einstiegsinstrument im Vorschulalter an. (FA)

www.mv-dasing.de, Telefon 08205/959531 bei Johanna Treffler, oder Alexander Jekic unter Telefonnummer 0821/2799253.

