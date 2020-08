06.08.2020

Neuer Vorstand beim Schachklub

Meringer planen einen Workshop

Nach den Neuwahlen in der Mitgliederversammlung gibt es ein neues Vorstandsteam. Der Vorsitzende Johann Müller-Zurlinden ist für weitere zwei Jahre wiedergewählt worden. Sein neuer Stellvertreter ist Klaus Jovy. Der bisherige Amtsinhaber Helmut Strobl ist für seine langjährige Vorstandstätigkeit geehrt worden und scheidet aus der Führungsmannschaft aus. Die zweite Neubesetzung ist der Zweite Spielleiter Gero Gode.

Die weiteren Vorstandsposten bleiben unverändert: Kassier und Schriftführer ist Michael Haubrich, Spielleiter Bernhard Widl, Materialwart Hans Bentenrieder, Jugendleiter und Öffentlichkeitsreferent Winfried Rebitzer und Kassenprüfer Norbert Krug und Walter Peiberg.

Da das Spielen über Internet in Corona-Zeiten zugenommen hat, plant der Schachklub Mering einen IT-Workshop, um auch den nicht so computeraffinen Mitgliedern die neuen Möglichkeiten näherzubringen. Dieser Workshop wird am Samstag, 22. August, stattfinden.

Aufgrund der Lockerungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung werden nach den Sommerferien wieder die vereinsinternen Blitz- und Schnellschachturniere mit einem aktualisierten Terminplan durchgeführt.