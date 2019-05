vor 23 Min.

Neues Auto für die Feuerwehr Friedberg

Vor der Floriansmesse in Herrgottsruh gibt es in Friedberg den kirchlichen Segen für das Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Feuerwehr Friedberg feierte ihren Florianstag mit Fahrzeugweihe des TLF 4000. In einem Umzug, angeführt durch die Stadtkapelle Friedberg, ging es vom Feuerwehrhaus zur Floriansstele am Sparkassenplatz. Dort wurde die Wehr von den beiden Geistlichen Claudia Fey und Wallfahrtsdirektor Sascha Philipp Geißler in Empfang genommen.

Friedbergs 2. Bürgermeister Richard Scharold übergab die Schlüssel

Nach einem kurzen Gebet an der Stele ging es zur Wallfahrtskirche Herrgottsruh um dort die Floriansmesse zu feiern. Im Anschluss an die Messe wurde das neue Tanklöschfahrzeug 4000 durch die beiden Geistlichen gesegnet. Die Schlüsselübergabe des Fahrzeugs erfolgte durch den 2. Bürgermeister Richard Scharold an den Kommandanten Michael Geiger. Grußworte des stellvertretenden Landrats Manfred Losinger sowie des Vorsitzenden Markus Rietzler beendeten den offiziellen Teil, bevor es zum gemütlichen Ausklang in das Feuerwehrhaus ging. (FA)

Themen Folgen