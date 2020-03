vor 39 Min.

Neues Café eröffnet in Eresried

Inhaberin erfüllt sich einen Traum

Christiane Zimmermann hat sich ihren Traum erfüllt: In ihrer Manufaktur im Steindorfer Ortsteil Eresried eröffnet sie ein Café. der Start ist für Freitag, 27., und Samstag, 28. März, vorgesehen. Es hat 30 Sitzplätze innen und 24 auf der Terrasse. Neben selbst gemachten Kuchen und Torten erwarten die Besucher auch Frühstücksvariationen.

Eine besondere Idee ist „Omas Kaffeegedeck“, das aus nostalgischem Porzellan von Zimmermanns Großmutter besteht und in Kombination mit klassischem Filterkaffee in der Porzellankaffeekanne serviert wird. Außerdem baut die Inhaberin den angeschlossenen Manufakturladen zu einem Genusskompetenzzentrum aus. Hier finden die Besucher neben selbst gemachten Fruchtaufstrichen Produkte von regionalen Anbietern, wie zum Beispiel Olivenöl, Essige, Kürbiskernöl, Rum oder Küchentextilien. In den Sommermonaten können sich Besucher außerdem mit Hofeis erfrischen.

Geöffnet hat das Café künftig immer freitags und samstags von 9 bis 17 Uhr. Außerdem findet jeden letzten Sonntag im Monat ab 10 Uhr ein Wittelsbacher Land Brunch statt, mit selbst gemachten Leckereien aus der Region. (AZ)