vor 6 Min.

Neues Hofcafé eröffnet in Eresried - Besitzerin erfüllt sich einen Traum

Christiane Zimmermann möchte ihre Gäste in ihrem Café in Eresried unter anderem mit ihrem selbst gebackenen Butterzopf bewirten.

Plus Inhaberin Christiane Zimmermann hat sich mit ihrem Laden in Eresried einen Traum erfüllt. Was sie den Besuchern im Hofcafé bietet.

Von Sabine Roth

Die Corona-Pandemie hat Christiane Zimmermann einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollte die staatlich geprüfte Hauswirtschafterin und gelernte Bankerin ihr neues Café im Steindorfer Ortsteil Eresried im März eröffnen. Alles war fertig, die Einladungen hatte sie bereits rausgeschickt. Doch dann durfte sie aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht mehr öffnen.

Inzwischen ist die Inhaberin des Ladens Meingemachtes Manufaktur mit dem Start ihres dazugehörigen Cafés zufrieden. Als Corona es Mitte Mai wieder erlaubte, durfte sie die ersten Gäste empfangen und bewirten. Die meisten kommen während einer Fahrradtour und essen dort beispielsweise einen selbst gemachten Kuchen.

Aber auch Frühstücksangebote mit vorwiegend regionalen Zutaten laden im neuen Café zum Verweilen ein. Zum Hefezopf aus Butter reicht Zimmermann selbst gemachte Marmeladen aus ihrer Manufaktur. Samstags und sonntags wird auch ein Weißwurstfrühstück mit Chutney angeboten. Dazu reicht die Chefin Espresso, Cappuccino und Biotees vom Biotic aus dem Chiemgau. Wenn es heißer wird, gibt es Eistee plus selbst gemachte Kräuterlimonade mit Löwenzahnsirup, so Zimmermann. Die Pflanzen holt sie direkt vom Feld nebenan.

Neues Café in Steindorf-Eresried: Kaffeegedeck der Oma

Eine besondere Idee von ihr ist ein Kaffeegedeck, das aus dem nostalgischen Porzellan ihrer Oma besteht und in Kombination mit klassischem Filterkaffee in der Porzellankaffeekanne serviert wird.

Wer möchte, bekommt den Kaffee im Kaffeegedeck des nostalgischen Porzellans der Oma serviert. Bild: Christiane Zimmermann

„Fast 30 Sitzplätze gibt es drinnen, weitere 24 draußen auf der hübschen Terrasse. Im Moment sind es wegen Corona etwas weniger Plätze, weil man die Abstandsregeln einhalten muss. Die Besucher bislang sind bunt gemischt, auch vom Alter her“, sagt die Inhaberin. Weil ihr Hofcafé auf dem Weg in Richtung Ammersee liegt, kämen viele Ausflügler zu ihr. Die Orte Steinach, Dünzelbach und Geltendorf liegen direkt auf dem Weg.

Eine Dauerbaustelle in Steinbach mache es ihr im Moment etwas schwer. Die Besucher aus Fürstenfeldbruck kommen erst nach dem Abschluss der Arbeiten wieder direkt nach Eresried, schätzt Zimmermann. Sie schwärmt von dem Blick von der Terrasse aus über die angrenzenden Felder und Wälder und hofft, dass auch ihre Gäste dies zu schätzen wissen.

Seit 2015 lebt sie im Landkreis Landsberg am Lech. Mit ihrer Meingemachtes Manufaktur und ihrem Café habe sie sich einen Traum erfüllt. Sie habe sich einen guten Überblick darüber gemacht, was in Steindorf bisher fehlte. Die nächsten Cafés seien mindestens sechs Kilometer entfernt und hätten nur ein- oder zweimal pro Woche geöffnet. So gebe es für die Ausflugsgäste keine Möglichkeit, einzukehren. „Sogar bei Regen kamen inzwischen schon einige Radler vorbei und waren froh, dass es das Café hier gibt“, erzählt Zimmermann.

In der neuen Manufaktur in Eresried werden zahlreiche Produkte angeboten

Geöffnet hat es donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Neben dem Café-Besuch bietet die Manufaktur Produkte zum Einkaufen an. Zimmermann spricht von einem Genusskompetenzzentrum. Hier finden die Besucher neben ihren selbst gemachten Fruchtaufstrichen und Chutneys weitere Produkte von regionalen Anbietern, wie zum Beispiel, Essige oder Kürbiskernöl. In den Sommermonaten kann man sich außerdem mit Lidls Bauernhofeis erfrischen.

Lesen Sie dazu auch diese Artikel:

Themen folgen