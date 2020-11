12.11.2020

Neues Kreativzentrum will 2021 in Friedberg starten

Das ehemalige Kegelzentrum am Friedberger See soll zum Treffpunkt für Kreative werden.

Plus Die Pläne für das ehemalige Kegelzentrum am Friedberger See sind bereits weit gediehen. Was die Initiatoren von des Kulturparks West dort auf die Beine stellen wollen.

Von Thomas Goßner

Vier Jahre ist es her, dass sich der Kulturausschuss des Friedberger Stadtrats erstmals mit den Plänen für ein Kreativzentrum in der ehemaligen Kegelsportanlage am See beschäftigt hat. Während nun die Initiatoren des Projekts auf einen Start im Frühjahr oder Sommer 2021 hoffen, dämpft die Stadt die Erwartungen.

Die gemeinnützige Kulturpark West GmbH (Kupa) betreibt in Augsburg Ateliers und Probenräume sowie Veranstaltungslokale bzw. -hallen. Weil sie den Standort auf dem alten Gelände der Reese-Kaserne im Stadtteil Kriegshaber verlassen musste, hielten die Geschäftsführer Peter Bommas und Thomas Lindner Ausschau nach neuen Dependancen. Inzwischen gibt es fünf Filialen in der Region, aber in keinem befindet sich eine Veranstaltungshalle wie auf dem Reese-Gelände.

Halle mit Bühne und Gastro am Friedberger See

Im ehemaligen Kegelcenter am Friedberger See möchten Bommas und Lindner eine solche Halle mit Bühne und Gastro für selbst organisierte Veranstaltungen mit maximal 200 Besuchern einrichten. Partys, Konzerte und andere Veranstaltungen, vor allem im niedrigschwelligen Kulturbereich und für junge Leute, könnten dort stattfinden.

Das Kegelzentrum stand jahrelang leer, zwischen dem Eigentümer und der Stadt, die das Grundstück in Erbpacht zur Verfügung gestellt hatte, kam es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen. Auch die Verhandlungen der Kupa mit dem Eigentümer verliefen zunächst schleppend - bis es zu einem Wechsel kam. Mit dem neuen Erbpachtnehmer haben sich Bommas und Lindner einigen können, ein Mietvertrag ist unterschrieben.

So soll das Kreativzentrum in Friedberg laufen

Jetzt berichtete Peter Bommas im Kulturausschuss über den aktuellen Stand der Planungen. Das Kegelzentrum solle zu einem kulturellen Begegnungsort mit Kneipe samt Biergarten werden und einer Veranstaltungshalle für generationsübergreifende Vereinstreffen, Geburtstagsfeiern, Partys, Konzerte, Lesungen, Workshops und Ausstellungen. Ein zweiter Schritt könnten dann Probenräume und Ateliers sein, so Bommas. Dass es in Friedberg einen derartigen Bedarf gibt, hat bereits der von der Stadt in Auftrag gegebene Kulturentwicklungsplan festgestellt.

Der Gastrobereich soll in der Regel von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab 17 Uhr geöffnet sein. Die Veranstaltungshalle bekommt eine variable Bühne mit Licht- und Tontechnik sowie eine Theke für die Getränkeausgabe. Vorbild dafür ist das inzwischen abgerissene "Bombig" auf dem Augsburger Reese-Gelände. Betrieben wird das Kreativzentrum durch die Kupa gGmbH, wobei Bommas sich einen Programmbeirat der Stadt Friedberg vorstellen kann. Die Mietpreise sollen sozialverträglich sein und das Haus ohne öffentliche Zuschüsse auskommen.

Nach dem Abbruch auf dem Reese-Gelände fehlt der Kulturpark West gGmbH eine Veranstaltungshalle. Bild: Annette Zoepf (Archivfoto)

Als Eröffnungstermin strebt Bommas Frühjahr oder Sommer 2021 an. Ob sich das ermöglichen lässt, bezweifelte Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD). Für das Kreativzentrum müssen noch der Flächennutzungs- und der Bebauungsplan geändert werden, es seien dazu formal noch einige Verfahrensschritte notwendig. Realistischer sei der Start in etwa einem Jahr, sagte er.

Die Stadträte nahmen das Konzept ohne große Diskussion zur Kenntnis. Lediglich Sabine Mergle (SPD) berichtete von einem veränderten Meinungsbild nach der Kommunalwahl: "Die alte Fraktion war dagegen, die neue ist dafür." Die Kritiker hätten die Immobilie lieber in städtischer Hand gesehen und warnten: "Das ist eine Augsburger Kulturkneipe. Wenn Friedberger reinwollen, müssen sie zahlen."

Das ist die Kulturpark West gGmbH

Die Kupa gGmbH betreibt fünf niederschwellige Kultur- und Begegnungseinrichtungen in und um Augsburg. Auf einer Gesamtfläche von rund 8500 Quadratmetern ist ein Treffpunkt für inzwischen 1700 regelmäßige Nutzer entstanden. Standorte sind das neue Baywa-Areal beim Gaswerk, die Ballonfabrik und die Direktion in Oberhausen, das D153 in Lechhausen und Schäffler 17 in Königsbrunn. Alle Objekte sind ehemalige Industrie- oder Gewerbebauten, die in Kooperation mit privaten Eigentümern entwickelt wurden. Die Mieten liegen zwischen sieben und acht Euro pro Quadratmeter, für selbst organisierte Veranstaltungen gibt es Vergünstigungen.

