vor 36 Min.

Neues Photovoltaikfeld in Merchings Süden geplant

Im Süden Merchings an der Bahnlinie soll ein neue Photovoltaikanlage errichtet werden.

Das Projekt muss auf die alte Römerstraße und ein Überschwemmungsgebiet Rücksicht nehmen

Von Christina Riedmann-Pooch

Intensiv setzte sich der Merchinger Rat mit der geplanten Photovoltaikanlage im Merchinger Süden auseinander (wir berichteten). Im Parallelverfahren wurden sowohl die Abwägungen der öffentlichen Belange als auch die frühzeitige Beteiligung der Träger der öffentlichen Belange besprochen. Daraus ergaben sich noch Änderungen.

Landschaftsarchitekt Rainer Brahm vom Architekturbüro Markert stellte für den Rat das Wesentliche heraus: Da im südlichen Teil eine Straße aus der römischen Kaiserzeit und weitere Denkmäler aus dem frühen Mittelalter vermutet werden, müssen die Baugrenzen weiter nach Süden zurückgesetzt werden, wo sich auch die Ausgleichsflächen anschließen.

Weil das Gebiet zu einem faktischen Überschwemmungsgebiet zählt, wird hier zur genauen Planung des Retentionsraums ein Beratungsgespräch nötig sein. Fest steht bereits, dass der Abstand zur Schmiechach etwa 7,5 Meter betragen wird. Zudem ist in diesem Gebiet Moorboden vorhanden, was eine bodenschonende Arbeitstechnik erforderlich macht. Untersucht werden muss auch die Blendwirkung beim Eisenbahnverkehr. Die nach Süden geneigten Module könnten vor allem die aus Geltendorf kommenden Triebfahrzeuge beeinträchtigen. Nun werden die Änderungen in den Bebauungsplan eingearbeitet für eine weitere öffentliche Auslegung.

lPrivate Bauprojekte Im Juni stand schon der Antrag für eine Doppelhaushälfte an der Landsberger Straße zur Debatte, der aufgrund von vier nicht nachgewiesenen Stellplätzen abgewiesen wurde (wir berichteten). Genehmigt werden musste das Vorhaben nun zwar, da die rechtliche Grundlage mit vier Stellplätzen erfüllt wurde. Als gute Lösung empfanden die Räte den Nachweis aber nicht. Denn die Parkplätze lassen sich nicht unabhängig voneinander befahren – die Gefahr, dass Autos auf der Landsberger Straße parken könnten, sei damit weiterhin gegeben. Die Räte werden deswegen zeitnah in den Baurichtlinien neben der Nachweispflicht für Stellplätze den Zusatz „unabhängig voneinander zu befahren“ aufnehmen.

lFeuerwehrhaus Steinach Die Bauhauptarbeiten für das neue Steinacher Feuerwehrhaus wurden an die Firma Ditsch-Bau zu einem Angebotspreis von knapp 190000 Euro vergeben. Die Zimmerer- und Spenglerarbeiten wurden zu einem Angebotspreis in Höhe von rund 26000 Euro an die Zimmerei Resele vergeben.

l Gemeindliche Wohnungen Da die beiden Eingangstüren der gemeindlichen Wohnungen an der Kirchstraße aus den 60er-Jahren trotz Sanierungsmaßnahmen nicht mehr richtig schließen und sogar zusätzliche Übernachtungsgäste den Umstand nutzten, entschloss sich die Verwaltung für die Erneuerung der Eingangstüren. Sie sollen nach Ratsbeschluss von der Schreinerei Meidert durchgeführt werden, die das kostengünstigste Angebot in Höhe von knapp 13000 Euro einreichte.

lRattenbekämpfung Die Ratten im Gemeindegebiet, die wohl vorwiegend aus dem gemeindlichen Kanal stammen, sollen weiterhin bekämpft werden: Die Firma Hygisan wird den Einsatz fortführen, Kostenpunkt 10,30 Euro pro Falle. Von der Bevölkerung gab es positive Rückmeldung aufgrund des Rückgangs des Rattenbefalls an die Gemeinde.

Abgelehnt wurde der Zuschussantrag für die Familienpflegestation Aichach. Der Rat sprach sich dafür aus, weiterhin die Dorfhelferinnen und Betriebshelferinnen zu unterstützen. Damit sei das Budget für diesen Posten erschöpft. Grundsätzlich sei man aber nicht abgeneigt, die Institution zu unterstützen.

