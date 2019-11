17:00 Uhr

Neun Kandidaten treten für die FWG Hofhegnenberg an

Sie treten für die FWG in Hofhegnenberg an: (von links) Andreas Letzel, Michael Kreuzer jr., Reinhard Dietrich, Konstantin Reichlmayr, Susanne Nau, Gerhard Bernhard, Silvia Kreuzer, Michael Reichlmayr, es fehlt Peter Angele.

Mit zwei Frauen und sieben Männern will die FWG Hofhegnenberg im Steindorfer Rat etwas bewegen.

Sieben Männer und zwei Frauen aus Hofhegnenberg wollen bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr in den Steindorfer Gemeinderat einziehen. Mit dabei sind die amtierenden Gemeinderäte Andreas Letzel und Michael Reichlmayr. Die Freie Wählergemeinschaft Hofhegnenberg hat nun sieben weitere Kandidaten aufgestellt.

Auf der Liste stehen dieses Mal zwei Frauen, Silvia Kreuzer und Susanne Nau. Mit einer Gegenstimme reservierte die Versammlung für sie Platz eins und drei. Die Platzierung der Männer wurde nach Anzahl der Stimmen vergeben.

Die FWG Hofhegnenberg stellt auch einen 19-Jährigen zur Wahl auf

Mit Abstand der jüngste Bewerber der FWG ist der erst 19-jährige Konstantin Reichlmayr. Der Auszubildende zum Landmaschinenmechaniker im dritten Lehrjahr möchte die Jugend vertreten, trotzdem aber für alle Bürger da sein. Bisher ist er bei der Feuerwehr, beim Theaterverein und in der Landjugend aktiv.

Die gemeinsamen Ziele aller Kandidaten legte Reinhard Dietrich dar. Ganz oben stünden der öffentliche Nahverkehr und das Gemeindeentwicklungskonzept. Für die Senioren brauche es eine Pflegemöglichkeit am Ort, damit sie bis zuletzt in ihrem Dorf bleiben können. Ebenso brauche die Jugend einen Platz, den sie selbst gestalten kann. Eine Einkaufsmöglichkeit wie zum Beispiel ein Dorfladen sei wünschenswert. Nicht zuletzt sollen die Ortsteile zusammenwachsen: „Wir wollen etwas schaffen, von dem alle etwas haben“, so Dietrich. Weil die Listen in Steindorf 16 Plätze haben, werden einige Kandidaten doppelt aufgeführt. Die Anwesenden waren einstimmig dafür.

Die Kandidaten der FWG Hofhegnenberg

1. Silvia Kreuzer

2. Andreas Letzel

3. Susanne Nau

4. Michael Kreuzer jr.

5. Gerhard Bernhard

6. Michael Reichlmayr

7. Reinhard Dietrich

8. Konstantin Reichlmayr

9. Peter Angele