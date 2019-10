15:17 Uhr

Neunjähriger wird in Stätzling vom Bus erfasst

In Stätzling stürzte ein neun Jahre alter Bub von seinem Rad und wurde von einem Bus erfasst.

Am Montag gegen 7.45 Uhr fuhr ein neunjähriger Bub mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg parallel der Pfarrer-Bezler-Straße in Friedberg-Stätzling. Weil auf dem Gehweg Mülltonnen abgestellt waren, bremste er laut Polizei sein Fahrrad ab, verlor das Gleichgewicht und kippte auf die Fahrbahn. Dort wurde er seitlich von einem vorbeifahrenden Omnibus erfasst. Der Bub wurde mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Augsburg gefahren. Er erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3200 Euro. (FA)

Themen folgen