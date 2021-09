Neusäß-Täfertingen

vor 50 Min.

Hansjörg Durz von der CSU: Politik zwischen Kneippbad und Kartellrecht

Plus Als Bürgermeister von Neusäß schätzte Hansjörg Durz (CSU) die unmittelbaren Folgen seiner Arbeit. Jetzt wirkt er im Bundestag an Beschlüssen von großer Reichweite mit.

Von Thomas Goßner

Vom Loderberg sieht man über Täfertingen und Augsburg bis an die Lechleite im Wittelsbacher Land. Für Hansjörg Durz ist der Ausläufer des Naturparks Westliche Wälder ein Ort voller Symbolik. Hier im Neusäßer Stadtteil ist er aufgewachsen und ebenso wie seine Kinder zur Schule gegangen. Hier ist er in Vereinen aktiv, hat als Kaufmann erste unternehmerische Schritte gewagt und als Stadtrat und Bürgermeister seinen Heimatort mitgestaltet. Und hier begann vor acht Jahren sein Weg in die Bundespolitik, die ihm den Blick vom Heimatort in die ganze Region und darüber hinaus geweitet hat.

