16.10.2019

Neuwahlen beim Kissinger Frauenbund

Künftig gibt es ein gleichberechtigtes Team, das sich um die Arbeit kümmern soll

72 Mitglieder trafen sich zur Jahreshauptversammlung des Kissinger Frauenbundes im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus. Eine wesentliche Neuerung wird nun das Leitungsteam sein, das sich gleichberechtigt um die Belange im Frauenbund kümmern wird.

Unter den Gästen begrüßte Ritta Lorenz Pfarrer Alfrede Quintero und die Frauenbund-Bezirksleiterin Annelies Herter. Lorenz richtete Grüße von Franziska Elbl aus, die noch im Krankenhaus ist und deshalb nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen konnte. Pfarrer Quintero bedankte sich für das Engagement des Frauenbundes und wünschte weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Es folgte der Bericht der Schriftführerin Gaby Wörsching mit vielen Bildern von den vergangenen Ausflügen, Besichtigungen, den Feiern im Fasching oder Advent.

Erika Seiler gab einen Überblick über den Kassenstand und berichtete über die Spenden der letzten Zeit. Annemarie Schlech hatte die Kasse geprüft und entlastete die Schatzmeisterin. Auch der Vorstand wurde entlastet.

Anneliese Herter leitete die Neuwahlen. Zuerst wurde über eine Satzungsänderung abgestimmt. Der Kissinger Frauenbund möchte ein Team bilden, das gleichberechtigt agieren kann. Außerdem sollen sechs Beisitzer die Arbeit unterstützen. Alle Mitglieder stimmten dem zu. Folgende Frauen wurden einstimmig gewählt: Im Vorstandsteam sind Franziska Elbl, Erika Seiler, Gaby Wörsching, Claudia Dums, Marianne Steinhart. Beisitzer wurden Hermine Gastl, Maria Mayr, Ritta Lorenz, Viktoria Pflanz, Elisabeth Schnell, Anna-Maria Kinzl.

Pfarrer Quintero erklärte sich bereit, den Frauen als geistlicher Beirat zur Seite zu stehen. Frau Kelz wurde für ihre langjährige Arbeit als Kassenprüferin geehrt und Ritta Lorenz bekam eine Anerkennung als langjährige Zweite Vorsitzende. Sie gab Hinweise auf die kommenden Veranstaltungen: Die Aktion „Geschenke mit Herz“ übernimmt Gaby Wörsching. Schuhschachteln werden am 17. Oktober ab 13.30 Uhr beklebt. Am 13. November wird der Film über Papst Franziskus gezeigt. Für die Fahrt nach Lindau zum Weihnachtsmarkt am 28. November sind noch Plätze frei. Der Adventskaffee ist am 4. Dezember geplant. Der Frauenbund bittet um Kuchenspenden. Anmeldungen und Auskünfte bei Ritta Lorenz unter der Telefonnummer 08233/ 20467 oder bei Gaby Wörsching, Telefonnnummer 08233/20539. Im neuen Jahr wird der Handarbeitsflohmarkt am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 14 Uhr im Dr. Josef-Zimmermann-Haus stattfinden.