06:00 Uhr

Newport gibt sein Abschiedskonzert in Schmiechen

Die Coverband Newport verabschiedet sich in der Schmiechachhalle mit einem Konzert für einen guten Zweck. Was dabei zusammenkommt.

Von Manuela Rieger

Das „Konzert für Zafi“ selbst bot einen großen Spannungsbogen von lauten Partykrachern bis hin zu afrikanischen Rhythmen. Letztere hatte die Trommlergruppe um Vincent Semenou mitgebracht. Die drei Musiker Fakebba, Buba und Vincent erfüllten die ausverkaufte Schmiechachhalle mit einem Trommelgewitter und animierten das anfangs noch etwas abwartende Publikum zum Mitmachen.

Danach gab die vor 40 Jahren gegründete Band Newport ihr Abschiedskonzert für den guten Zweck. Die dreihundert zufriedenen Besucher in der Schmiechachhalle genossen die stimmungsvolle Reise durch die jüngere Musikgeschichte mit Liedern, die alle kannten und die so manche Erinnerung weckten.

Erlös kommt einer Schule in Togo zugute

„Erinnerungen sind Wärmeflaschen fürs Herz”, meinte Günter Lerke, der die Band aus Augsburg kennt. „Und wer erinnert sich nicht gerne an den ersten Kuss oder den ersten Tanz.“ Den Gästen gefiel es, sie sangen mit, sie schunkelten, sie tanzten auf kleinster Fläche. Und sie zeigten sich sehr spendabel, denn nicht für die Musiker, die bei diesem Konzert für Zafi aus „Spaß an der Freud” auftraten und ihren Abschied von der Bühne bekannt gaben. Der Erlös von 2500 Euro des Benefizkonzertes kommt den Schulen und Schülern in Zafi in Togo zugute, dem Geburtsort von Vincent Semenou. Der Pastoralreferent aus Friedberg plage sich mit den Behörden im Ort und der dortigen Kommune und manchen Ungereimtheiten herum.

Besucher war Stammgast bei Newport-Konzerten

Ein Konzept, das ankam, und das auch alle Altersgruppen ansprach: Von vielen Jugendlichen bis zum 87-jährigen Rainer Helber, der fast Stammgast bei allen Newport-Konzerten war: „Zudem ist es diesmal ein Benefizkonzert für einen guten Zweck und die Band sehen wir so nie wieder“.

„Ein rundum gelungenes Konzert”, freuten sich die Mitinitiatoren Brigitte und Walter Bollinger, nachdem weit nach Mitternacht die letzte Zugabe verklungen war. Auch Annemarie Wurm war zufrieden: „Es war ein sehr schöner und stimmungsvoller Abend.“ Günter Wurm, der zwei Jahre dafür kämpfte, um die Band Newport für dieses Konzert zu gewinnen, weilte mit Schülern des Meringer Gymnasiums in Tel Aviv.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Newsletter der Friedberger Allgemeinen.