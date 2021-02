12:08 Uhr

Nicht abgeschlossen: Dieb stiehlt Brieftasche aus Auto

Aus einem Auto in der Thomas-Dölle-Straße wird eine Brieftasche gestohlen. Der Täter macht aber keine fette Beute.

Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr eine Brieftasche entwendet. Diese lag in einem Audi, der in der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg abgestellt war.

Geldbörse aus offenem Auto gestohlen

Die Polizei Friedberg meldet, dass bei dem Diebstahl nur ein geringer Bargeldbetrag erbeutet werden konnte. Das Auto sei außerdem nicht abgeschlossen gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

