Nicht original, aber originell

Niklas Hyna hat sich mit seinem Bild an Paul Gaugin orientiert.

Junge Künstler laden in Friedberg zum Streifzug durch die Kulturgeschichte.

Von Peter Stöbich

Berühmte Werke von weltbekannten Künstlern wie Dürer, Gaugin, Nolde, Klimt, Rubens, Schiele, Picasso oder Tizian sind in der Friedberger Kunstschule in der Bauernbräustraße zu sehen. Freilich nicht die unbezahlbaren Originale, aber doch so originell, dass sich ein Besuch dieser Ausstellung auf jeden Fall lohnt.

Es war Rose Maier-Haids Idee, ihre kleinen und großen Schüler ein Bild der Kunstgeschichte nachmalen zu lassen, in dem sie sich dann selbst porträtieren mussten. So sind 71 einzigartige Gemälde entstanden, alle Selbstporträts im Stil des gewählten Künstlers und seiner Zeit.

Der Titel „Inmitten der Kunstgeschichte“ ist treffend gewählt, denn die Ausstellung führt ihre Besucher durch ganz unterschiedliche Epochen von Vincent van Gogh über Franz Marc bis zu Keith Haring und Roy Lichtenstein - eine spannende und lehrreiche Zeitreise auch für all jene, die normalerweise nicht gern durch Museen bummeln.

Nicht ganz so geläufig wie die Namen der großen Stars der Kunstszene ist der französische Maler Jean-Étienne Liotard (1702 bis 1789), den sich Werner Schmidt aus Wulfertshausen zum Vorbild genommen hat. Er ist mit 85 Jahren der älteste Teilnehmer an der Ausstellung, der jüngste ist gerade erst fünf. „Liotard ist ein unglaublich interessanter Künstler, auf den ich durch eine Reihe von Zufällen gestoßen bin“, erzählt Schmidt.

Unter allen Bildern hängen Fotos der Originale zum Vergleich, der oft verblüffend ausfällt; denn gerade Kinder erfassen rasch das Wesentliche eines Werks wie zum Beispiel der neunjährige Niklas Hyna aus Friedberg. Er hat sich im Internet ein Bild von Paul Gaugin ausgesucht, das nach der Ausstellung daheim einen Ehrenplatz im Wohnzimmer bekommen soll. „Das war gar nicht so schwer zu malen“, sagt Niklas, der erst seit kurzem die Kunstschule besucht.

Bei der Vernissage bedankte sich Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko bei Rose Maier-Haid dafür, dass sie die Friedberger seit vielen Jahren mit ihren Arbeiten und Einfällen beflügelt. „Inmitten der Kunstgeschichte ist eine ganz tolle Sache!“, stellte er fest. Auch seine Söhne Lukas und Stefan nehmen an der Ausstellung teil und sind mit Kopien von Vincent van Gogh und Zhang Xiaogang vertreten. Über die Bilder der beiden Achtjährigen freut sich besonders ihre Oma, denn sie sind ein Geschenk zu ihrem 60. Geburtstag.

Öffnungszeiten Die Ausstellung in der Kunstschule in der Bauernbräustraße 50 kann man bei freiem Eintritt noch bis 15. April besuchen. Sie ist von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.