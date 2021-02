18:25 Uhr

Niedrige Inzidenz, negative Tests: Ist Friedbergs Krankenhaus über den Berg?

Am Krankenhaus Friedberg gibt es eine gute Nachricht: Die Ergebnisse der Corona-Reihentestung sind negativ.

Plus Der Inzidenz-Wert in Aichach-Friedberg liegt unter 50. Jetzt gibt es auch gute Nachrichten aus dem Friedberger Krankenhaus. Was das für die Corona-Maßnahmen bedeutet.

Von Sebastian Richly

Seit mehreren Tagen liegt der Inzidenz-Wert im Landkreis Aichach-Friedberg unter der 50er-Marke. Am Donnerstag meldete das Landratsamt einen Wert von 45,3 für das Wittelsbacher Land, den niedrigsten seit 17. Oktober, am Freitag sogar nur 40,1. Nach dem erneuten Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg vor rund zwei Wochen gibt es nun gute Neuigkeiten aus der Klinik.

Die Ergebnisse der Reihentestung der Mitarbeiter liegen vor. Alle 500 Tests fielen negativ aus, teilte Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag mit. Vorigen Donnerstag und Freitag waren 471 Mitarbeiter der Kliniken an der Paar auf diese Weise getestet worden.

Weitere 29 ließen sich an anderen Standorten testen. Deshalb habe die Auswertung laut Mayer länger gedauert: "Die Ergebnisse der Tests, die in den Kliniken gemacht wurden, lagen früher vor." Die fünf bis zehn Mitarbeiter, die aus Gesundheitsgründen oder wegen Elternzeit nicht teilnehmen konnten, haben ein Betretungsverbot im Krankenhaus bis 12. Februar. Unabhängig von der Reihentestung wurden dem Gesundheitsamt von der Klinik seit dem 29. Januar drei Mitarbeiter als positiv getestet gemeldet.

Kliniken an der Paar: Weitere Corona-Reihentestung läuft

Bereits diesen Donnerstag und Freitag wurde eine weitere Reihentestung beim Personal durchgeführt. Die Ergebnisse sind Ende nächster Woche zu erwarten. Mayer: "Das dient der Sicherheit. Wir wollen den maximalen Schutz gewährleisten, wobei ein Test nie zu 100 Prozent sicher ist."

Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer bei einer Pressekonferenz. Bild: Sebastian Richly

Der niedrige Inzidenzwert im Landkreis habe keine Auswirkungen auf die Maßnahmen im Krankenhaus. Mayer: "Das ist schön, aber das bedeutet für die Schutzmaßnahmen überhaupt nichts. Man darf nicht vergessen, dass es mittlerweile Mutationen gibt. Das ist in dem Wert gar nicht berücksichtigt. Das Virus ist immer noch eine Art 'black box', weshalb Vorsicht oberste Priorität hat." Am Dienstag hatte Landrat Klaus Metzger über die erste nachgewiesene Corona-Mutation im Krankenhaus Aichach informiert.

Nach wie vor müssen sich vor Schichtbeginn alle Mitarbeiter der Kliniken an der Paar einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Mayer: "Wir zwingen niemanden, aber wer den Test ablehnt, kommt nicht rein. Bislang ist mir niemand bekannt, der den Test verweigert hat." Jeder abgestrichene Mitarbeiter bekomme ein Armbändchen mit Datum zur Kennzeichnung. Das gelte auch für die Mitarbeiter der Taskforce Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), die seit dem erneuten Ausbruch vom Gesundheitsamt zur Hilfe gerufen wurde.

Nach Corona-Ausbruch: So geht es dem Krankenhauspersonal

Mayer räumt ein, dass die Schutzmaßnahmen eine große Belastung für das Personal darstellen: "Das ermüdet die Mitarbeiter, die ohnehin viel leisten müssen. Das ist hart an der Grenze." Laut dem Geschäftsführer habe sich schon Widerstand seitens des Personals geregt. Neben den täglichen Tests gibt es regelmäßige Hygieneschulungen für das Personal: "Vorgeschrieben ist eine Fortbildung im Jahr. Wir schulen unsere Mitarbeiter in Sachen Hygiene aber sogar monatlich", so Mayer.

Am Krankenhaus Friedberg müssen sich die Mitarbeiter täglich testen lassen. Bild: Ute Krogull (Archivfoto)

Seit Bekanntwerden des Ausbruchs waren zwei Stationen im Friedberger Krankenhaus unter Quarantäne gestellt worden. Dort kamen Patienten in Einzelisolation, die nicht positiv auf das Coronavirus getestet, sondern als enge Kontaktpersonen eingestuft wurden. Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper erklärt: "Neue Patienten wurden danach nicht mehr aufgenommen."

Mittlerweile ist eine der beiden Stationen wieder frei. Diese Station wurde grundgereinigt sowie desinfiziert und dient seit Freitag als Isolationsaufnahmestation. Höper: "Dorthin kommen Personen, die zwar negativ getestet wurden, aber bei denen das Ergebnis des PCR-Tests noch nicht vorliegt. Sie werden wie positiv getestete Personen behandelt, bis ein negatives Ergebnis vorliegt." Das könne 24 bis 48 Stunden dauern.

Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus: Ermittlungen laufen

Auf der zweiten Station befinden sich noch zwei Patienten. Sobald diese die Station verlassen haben, wird eine Grundreinigung durchgeführt. Danach dienen auch diese Räumlichkeiten als Isolationsaufnahmestation.

Aichach-Friedbergs Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper bei einer Pressekonferenz. Bild: Sebastian Richly

Neben der Weiterentwicklung der Schutzmaßnahmen sind die Verantwortlichen um Aufklärung bemüht. Gesundheitsamt, Taskforce und die LGL-Spezialeinheit Krankenhaushygiene arbeiten weiter das Geschehen auf. "Zu einzelnen Fällen können wir nichts sagen, während die Ermittlungen laufen", stellte Mayer klar.

Anders als erhofft, werde der Abschlussbericht wohl nicht in drei Wochen fertig sein, so Dr. Kisten Höper, die hinzufügt: "Es wird auch ermittelt, ob Fehler gemacht wurden. Derzeit gibt es aber nichts zu berichten." Das Arbeitsaufkommen sei enorm. Zudem habe die Verhinderung weiterer Ansteckungen Priorität.

