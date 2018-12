04.12.2018

Nikolaus bringt den Christkindlmarkt nach Mering

Am Nikolaustag eröffnet in Mering der Christkindlmarkt.

Weihnachtliches Flair herrscht ab Donnerstag, 6. Dezember, auf dem Marktplatz. Es gibt viele Überraschungen für die kleinen und großen Besucher. Zwei neue Fieranten sind dieses Jahr dabei

Von Heike Scherer

Weihnachtlich wird es auf dem Meringer Marktplatz ab Donnerstag, 6. Dezember, wenn der Weihnachtsmarkt um 17 Uhr seine Pforten öffnet. Er findet in diesem Jahr vom 6. bis 9. Dezember und vom 13. bis 19. Dezember statt. Zum sechsten Mal organisierte ihn Acky Resch, der inzwischen auch Vorsitzender der Geschäftevereinigung „Mering Aktuell“ ist. Er betreibt mit seinem Event- und Partyservice selbst einen Stand und konnte 19 weitere Fieranten für die Teilnahme gewinnen.

Zwei neue Standbetreiber, ein Hundeschutzverein und Blumenkunst Seidenberger sind in diesem Jahr dabei. Die Gemeinde und Mering Aktuell möchten den Meringer Bürgern wieder einen attraktiven Weihnachtsmarkt bieten und freuen sich auf Gäste aus dem Umland, die dem Markt einen Besuch abstatten.

Die liebevoll dekorierten Buden öffnen von 16.30 bis 21 Uhr, sonntags schon ab 14 Uhr. Die Besucher finden ein vielfältiges Angebot kulinarischer Spezialitäten vor und können handwerkliche und selbst gemachte Geschenke erwerben. Es gibt sechs Sorten an Flammkuchen, Bratwurst-, Steak- und Fischsemmeln, warme Fischküchle und Fischfilets, Pommes frites und Spiralkartoffeln. Liebhaber süßer Gerichte haben die Wahl zwischen Apfelküchle, Crêpes, Reibekuchen, Germknödel und kalten Süßwaren. Zum Aufwärmen halten die Standbetreiber eine große Auswahl an Heißgetränken mit und ohne Alkohol bereit: Apfel- und Orangenpunsch, Feuerzangenbowle, Glühbier, roter und weißer Glühwein und noch vieles mehr.

Wer noch Geschenke für Freunde oder Verwandte sucht, findet nicht nur Schmuck, weihnachtliche Deko-Artikel, auch Honig, Kerzen und selbst gemachte Liköre sind auf dem kleinen Weihnachtsmarkt erhältlich.

Die musikalische Umrahmung übernehmen die drei Orchester der Kolpingkapelle Mering, die Feuerwehrkapelle Mering, die Musikschule Kiendl-App und die Kirchenmäuse. Auch die Meringer Band „Ticket to Ride“ hat ihre Teilnahme mit leisen Tönen zugesagt.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler und Georg Resch als neuer Vorsitzender von Mering Aktuell eröffnen den Weihnachtsmarkt am 6. Dezember um 18 Uhr mit ihren Ansprachen. Anschließend spielt die Feuerwehrkapelle für die Besucher. Vielleicht schafft es sogar der Nikolaus, an seinem Ehrentag in Mering zu sein. An den Sonntagen ab 14 Uhr wird der Weihnachtsmann kommen und kleine Überraschungen an die Kinder verteilen. Am 15. und 16. Dezember ist auch ein Kinderkarussell für die Kleinen aufgestellt.

Für die Dauer des Weihnachtsmarktes weicht der Wochenmarkt am Freitag auf den Parkplatz aus. Die Herzog-Wilhelm-Straße bleibt für den Verkehr gesperrt.

