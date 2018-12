05:52 Uhr

Nikolaus ist in Friedberg auf dem Vormarsch

Gute Nachricht zum Nikolaustag: Die christliche Figur setzt sich in Friedberg immer mehr gegen den Weihnachtsmann durch.

Von Daniel Weber

In hunderten Varianten lächeln einem im Advent rotgewandete, rauschebärtige Senioren entgegen. Die Rede ist vom Weihnachtsmann. Jahrelang hat er vor allem als Schokoladenfigur den „heimischen“ Nikolaus verdrängt, dessen Namenstag heute gefeiert wird. Jetzt gibt es eine Trendwende.

Im Friedberger Altstadcafé haben die Kunden die Wahl: „Wir gießen sowohl Weihnachtsmänner als auch Nikoläuse aus Schokolade“, erklärt Inhaber Willi Weißgerber. „Unter den 350 Schokofiguren, die wir in der Vorweihnachtszeit herstellen, sind etwa 80 traditionelle Nikoläuse.“ Und die fänden jedes Jahr ihre Abnehmer, schon seit 25 Jahren. Immer wieder werde er gezielt danach gefragt, ob er Nikoläuse im Sortiment hat.

Im Reformhaus in der Herrgottsruhstraße hat der Nikolaus noch seine Ruhe vor der Konkurrenz. „Wir führen gar keine Weihnachtsmänner, aber kleine Nikoläuse haben wir“, meint Anneliese Fischer. Die Nuss-Nougat-Busserl im Heiligendesign seien als Anhänger für Geschenke gedacht.

Friedberger Marktchef sieht den Trend seit zwei Jahren

Michael Wollny vom gleichnamigen Edeka in Friedberg beobachtet seit zwei Jahren einen Trend zurück zum „echten“ Nikolaus. Auch er hat neben den obligatorischen Weihnachtsmännern seit jeher die Schokobischöfe im Regal stehen und berichtet: „Einige Kunden wollen ausdrücklich nur Nikoläuse kaufen.“ Noch ein dritter Artikel findet sich: Seit einigen Jahren produziert Lindt Weihnachtsbären. Wollny vermutet, dass diese vor allem von Leuten gekauft werden, die am traditionellen christlichen Weihnachten kein Interesse haben. Eine ernst zu nehmende Konkurrenz für Weihnachtsmann und Nikolaus sieht er in ihnen nicht. Er kritisiert lediglich, dass der Konsumgedanke in der Weihnachtszeit jedes Jahr noch mehr im Vordergrund stehe.

Was sagt Friedbergs Stadtpfarrer zum Weihnachtsmann?

Das sieht auch der Friedberger Stadtpfarrer Steffen Brühl so. Er sagt: „Der Weihnachtsmann ist die entchristlichte Variante des Nikolaus’.“ Er sorge für Wohlfühlatmosphäre und bringe Geschenke, der Nikolaus hingegen stehe auch für das, was Weihnachten im religiösen Sinne bedeute. Brühl hat keine Angst um die Fortexistenz des Nikolausbrauchs. Denn die Nachfrage nach Nikolausbesuchen sei noch immer so groß, dass sie von der Katholischen Jungen Gemeinde gar nicht gedeckt werden kann.

Bei genauerer Betrachtung sind die beiden Rauschebärte gar nicht so verschieden. Tatsächlich entstand der Weihnachtsmann-Mythos aus der Nikolausgeschichte. Und auch Bischof Nikolaus, Schutzpatron der Kinder, ist nicht von hier: Er lebte im Jahr 340 in der heutigen Türkei und wurde dann vor allem in Russland zum Volksheiligen, bevor er auch in unsere Kultur integriert wurde. "

