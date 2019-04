vor 25 Min.

Noch ein Gutachten für die Kissinger Aussegnungshalle

Das dringend renovierungsbedürftige Gebäude auf dem Kissinger Friedhof ist wieder Thema. Es ist von dem Architekten entworfen worden, mit dem es bereits Ärger gab.

Von Philipp Schröders

Kissing Die Schäden an der Aussegnungshalle in Kissing sind auf den ersten Blick gut erkennbar. Von außen blättert der Putz ab und die Türrahmen sind in einem schlechten Zustand. Schon lange ist das über 35 Jahre alte Gebäude dringend renovierungsbedürftig. Getan hat sich aber bisher nichts.

Im Gemeinderat sind zwar mehrere Gutachten vorgestellt worden, aber einen konkreten Auftrag zur Sanierung gab es nie. Nur der Außenputz wurde vor Kurzem ausgebessert. Der neue Bürgermeister Reinhard Gürtner hatte die Schönheitsreparaturen veranlasst. „Mir ist klar, dass das nicht auf Dauer hält. Ich wollte aber schon einmal etwas ändern lassen.“ Im vergangenen Gemeinderat ist ebenfalls über das Thema gesprochen worden. Einen konkreten Auftrag gibt es aber weiterhin nicht. Vielmehr wartet die Verwaltung auf die Ergebnisse eines weiteren Gutachtens.

Das letzte Gutachten hatte in Kissing Wellen geschlagen

Das letzte hatte Wellen geschlagen. Der Hintergrund: Im Mai 2018 stellte der Sachverständige Wolfgang Rösener seine Einschätzung im Gemeinderat vor. Er zählte zahlreiche Schäden auf und sprach von „Fehlern“ bei der Errichtung und Planung. Das rief den Erbauer, den Münchener Architekten Herbert Bühler, auf den Plan. Der wies das Gutachten zurück. „Die erfolgte Unterstellung von Planungsfehlern unseres Büros bei der Projektierung der Leichenhalle ist absolut haltlos“, sagte Bühler damals. Schon bei der Sanierung der Kissinger Paartalhalle gab es Ärger, weil Bühler, der auch dieses Bauwerk entworfen hat, sein Urheberrecht in Gefahr sah.

Im Hinblick auf die Aussegnungshalle passierte nach der Vorstellung des Gutachtens weiterhin nichts. Erst im vergangenen Gemeinderat hieß es, dass drei Architekturbüros um ein Honorargebot gebeten worden waren. Zwei teilten der Verwaltung mit, dass das Gutachten des Sachverständigen Rösener vor allem die vorhanden Bauschäden beschreibe. Die Ursachen seien jedoch nicht dargestellt. Das sei aber für die Erstellung eines Sanierungsangebotes erforderlich. Also wurde der Geologe Christian Schön beauftragt, den Baugrund zu untersuchen. In der Sitzung hieß es, dass das Ergebnis Ende des Monats vorliegen soll. Bürgermeister Gürtner sagte: „Sobald wir die Ursachenermittlung abgeschlossen haben, können wir die nächsten Schritte einleiten.“ Kritische Stimmen kamen von der SPD. Roland Nemetz sagte: „Die Bürger fragen sich, wie viele Gutachten noch gemacht werden, bis wir in die Pötte kommen.“ Putzschäden hätten etwas mit Feuchtigkeit zu tun. Im Erdreich sollte eine Dränage, also ein Rohrsystem, mit dem das Wasser abgeleitet wird, verlegt werden. Bauamtsleiter Alfred Schatz erwiderte, dass das Gutachten unter anderem nötig sei, um genau zu klären, wo das Wasser herkommt.

Aussegnungshalle mit unterschiedlichen Modellen bestuhlt

Ludwig Asam von den Grünen fragte, ob die Gemeinde Kontakt zu Bühler aufgenommen habe. Schatz sagte: „Er ist angeschrieben worden, hat sich aber bisher noch nicht zurückgemeldet.“ Gürtner fügte hinzu: „Wenn wir den Sanierungsplan haben, dann schreiben wir ihn noch mal an.“ Auf Anfrage erklärte der Architekt, dass er bisher keine Meldung von der Gemeinde erhalten habe, aber beruflich auch viel unterwegs gewesen sei. Im Hinblick auf eine mögliche Sanierung sagte er: „Ich bin gerne bereit, die zu unterstützen. Ich verfüge auch noch über die Originalpläne der Aussegnungshalle und stelle die gerne zur Verfügung.“ Nun wolle er erst einmal abwarten, was das aktuelle Gutachten ergebe.

In der Sitzung bemängelte Gürtner noch, dass die Aussegnungshalle mit drei unterschiedlichen Modellen bestuhlt sei. „Das ist meiner Meinung nach nicht repräsentativ.“ Darüber soll demnächst der Kulturausschuss beraten. Zudem fragte Johann Oberhuber (SPD) nach der alten Leichenhalle auf dem kleineren Friedhof bei St. Stephan. Der Eingang sei ebenfalls in einem schlechten Zustand. Gemeinderat Reinhard Mayr (CSU) sagte, dass im August dort neu gepflastert werden soll.

