Noch ein beschädigtes Auto im Mergenthauer Weg in Friedberg

Vom Wochenende meldet die Polizei einen beschädigten Honda aus Friedberg. Vor drei Tagen hatte es eine ähnliche Meldung gegeben - in derselben Straße.

Bereits am Sonntag hatte die Polizei die Sachbeschädigung eines Ford im Mergenthauer Weg in Friedberg gemeldet. Nun wurde der Polizei ein weiterer Fall der Sachbeschädigung übermittelt. In derselben Straße parkte zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, ein schwarzer Honda. Ein Unbekannter hat das Fahrzeug an seiner Seite zerkratzt.

Sachbeschädigung in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zuegen

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Bei dem Ford Mondeo vom Sonntag war der Schaden noch fünfmal so hoch. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

