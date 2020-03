vor 7 Min.

Noch mehr Absagen wegen Corona

Von Bauerntag bis Schultheater – viele Veranstaltungen betroffen

Immer mehr Einrichtungen und Organisationen im Landkreis folgen den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts und sagen Veranstaltungen ab. Hier die aktuellen Entwicklungen:

Aichach-Friedberg

Alle Veranstaltungen zur Kommunalwahl der Grünen bis auf die Infostände.

Der Bayerische Fußball-Verband entscheidet am Freitagvormittag, ob und inwieweit am kommenden Wochenende der Spielbetrieb in Bayern stattfinden kann.

Friedberg

Ergebnispräsentation zur Kommunalwahl in der Mensa der Grund- und Mittelschule am 15. März.

Sportlerehrung in der Schulmensa am 3. April.

Vernissage Friedberger Kunstausstellung im Foyer der Max-Kreitmayr-Halle am 5. April; die Ausstellung findet regulär statt.

Infoveranstaltung „Wohnen im Alter“ in der Schulturnhalle Ottmaring am 17. März).

Lesung „Der Tod ist groß“ mit Texten von Rainer Maria Rilke im Rathaus am 4. April.

Schultheater „Robin Hood“ am Gymnasium, 16. März, 19 Uhr, Sporthalle.

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hügelshart am Samstag, 14. März, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus.

Außerordentliche Mitgliederversammlung des Alpenvereins Friedberg am Dienstag, 17. März; der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Jahreshauptversammlung der Garten- und Blumenfreunde Paar-Harthausen am Freitag, 13. März, sowie die Wanderung am 22. März.

Informationsveranstaltung der Aktionsgemeinschaft Lebensraum Lechleite/Lebenswertes Lechtal zum Thema „Belastungen der geplanten Osttangente Augsburg für den Friedberger Norden“ am Freitag, 13. März, um 19 Uhr in Stätzling.

Jungwählerparty der Jungen Union Friedberg am Samstag, 13. März.

Buchpräsentation „Frau in der Kirche“ der Pallottiner am Sonntag, 22. März, um 14.30 Uhr.

Dasing

Bauerntag des Bayerischen Bauernverbands am Freitag, 13. März, beim Bäckerwirt in Dasing. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dasing am Samstag, 14. März.

Affing

Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Lechrain des Bund Naturschutz am Freitag, 13. März.

Mering

BSW-Frühjahrsversammlung der Außenstelle Mering am Donnerstag, 19. März, im Restaurant Delphi.

der Bücherei Mering am 22. März beim Fastenmarkt.

l Alle öffentlichen Wahlkampfaktionen der UWG Mering abgesagt.

Kissing

Familiengottesdienst am Sonntag, 15. März, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Bernhard.

lDer Pfarreinachmittag am Mittwoch, 18. März, in Kissing.

Schrobenhausen

Kneipenfestival Stadtschall am 4. April. Tickets können bei den Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

Merching

am Samstag, 14. März, im Pfarrsaal.

Steindorf

Auftritte der Theatergruppe Steindorf im Gasthaus Eder in Hofhegnenberg am Freitag, 13. März, Samstag, 14. März, Sonntag, 15. März, Donnerstag, 19. März und Freitag, 20. März.

Eine vollständige Übersicht über die unserer Redaktion bislang gemeldeten Absagen finden Sie online unter friedberger-allgemeine/friedberg.de

