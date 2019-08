vor 18 Min.

Norbert Dronzella ist nie ohne Kamera unterwegs

Fast jeden Tag macht sich Norbert Dronzella (73) aus Mering auf die Suche nach Fotomotiven – meistens mit dem Rad. Heuer will er 12.800 Kilometer fahren

Von Peter Stöbich

Ein ehrgeiziges Ziel hat sich Norbert Dronzella aus Mering gesteckt: Auf seinem Fahrrad will er dieses Jahr 12800 Kilometer zurücklegen, eine Strecke, die dem Erddurchmesser entspricht. „Das könnte klappen, denn im ersten Halbjahr habe ich schon 7500 Kilometer geschafft“, freut er sich. „Im Sommer bin ich so gut wie jeden Tag unterwegs“, erzählt der 73-jährige begeistert von seinem Hobby, das ihn fit hält.

Dabei geht es ihm keineswegs um die Jagd nach Rekorden und Zahlen. Als Mitglied der Meringer Fotofreunde hat er fast immer eine seiner drei Kameras im Gepäck; damit macht er Natur- und Landschaftsbilder, die auch schon in der Friedberger Allgemeinen zu sehen waren.

Die Schwanenfamilie hat ihr Zuhause am Kissinger Auensee, mitten im Seerosenparadies. Bild: Norbert Dronzella

Für interessante Motive und kleine Alltagswunder hat Dronzella den besonderen Blick, der seine Digitalfotos aus der Masse der unzähligen Smartphone-Schnappschüsse heraushebt. Seien es bunte Schmetterlinge in der Kissinger Heide oder Schwäne im Flug vor der untergehenden Sonne am Mandichosee - seine „Jagdbeute“ geht mittlerweile in die Tausende und wird akribisch auf Festplatte und Stick gespeichert.

Foto-Fahrten bis zum Ammersee und darum herum, also eine Radtour von über 100 Kilometern, sind für den durchtrainierten Pensionisten kein Problem. Dabei ist er immer auf der Suche nach besonderen Lichtstimmungen und Motiven. „Denn je nach Tageszeit und Wetter kann dieselbe Landschaft ganz unterschiedlich wirken.“

Das Foto mit den weiten Feldern und dem Raps liegen von Mering kommend rechts von Hörmannsberg und die Meringer Kirche mit den Rappsfeldern wurde von dem Aussichtshügel bei Meringerzell aufgenommen. Bild: Norbert Dronzella

Obwohl er die ersten 20 Jahre seines Lebens in Kiel wohnte, liebt er nicht nur den Sommer in Bayern, sondern alle Jahreszeiten. Dronzella kann segeln, surfen und skifahren. „Dass ich als Wasserratte die Berge lieben gelernt habe, verdanke ich der Bundeswehr: 1966 bin ich nämlich bei der Luftwaffe im Lechfeld gelandet“, erklärt er. Nach einem Elektrotechnik-Studium arbeitete der Ingenieur unter anderem bei einem Unternehmen für Wehrtechnik und war in ganz Europa unterwegs. „Deshalb bedeutete meine Pensionierung vor acht Jahren eine ziemliche Umstellung, das war von 180 plötzlich auf Null!“

Doch Dronzella gab sich im Sessel nicht einfach dem Rentner-Koller hin, sondern besann sich auf seine lange Zeit zu kurz gekommene Leidenschaft fürs Fotografieren. „Und weil ich immer schon sehr sportlich war, gab es ab sofort nur noch Radtouren mit der Kamera!“ Sein Verständnis für technische Zusammenhänge erleichterte ihm den Zugang zu den Geheimnissen der Digitalfotografie und Bildbearbeitung; so fachsimpelt er heute er mit den Meringer Fotofreunden ausgiebig über Blenden und Brennweiten, Schärfentiefe und Speichertechnik, Autofokus und Perspektiven.

Nun ist der Frühling doch endlich gekommen und schon sind die ersten Küchenschellen in den Kissinger Bahngruben in voller Pracht und sehr zahlreich zu bewundern. Bild: Norbert Dronzella

Durch seine intensive Beschäftigung mit der heimischen Flora und Fauna ist Dronzella zum Botanik-Fachmann geworden und weiß genau, welche Blüte er gerade vor der Linse seiner Lumix- oder Olympus-Kamera hat. „Die enge Verbindung mit Natur und Landschaft genieße ich sehr“, sagt er, „das ist pures Sommervergnügen ohne jeden Stress und es wird nie langweilig.“

Die Entdeckungsreisen beschränken sich aber nicht nur auf Pflanzen und Tiere, denn beim Radeln freut er sich auch über schöne Plätze zum Baden und Rasten sowie über kleine Cafés mit Apfelstrudel oder Zwetgschendatschi.

Direkt an der Meringer Pfarrkirche Sankt Michael scheint dieses Segelboot auf dem Mandichosee vorbeizugleiten. Bild: Norbert Dronzella

Reizvoll findet der Meringer aber auch die technischen Möglichkeiten, die moderne Kameras bieten, um die Blüten- und Farbenpracht festzuhalten. „Es macht Spaß, Bilder auch zu bearbeiten, zum Beispiel mit Ausschnitt oder Kontrast zu experimentieren.“ Das macht er so gut, dass seine selbst gestalteten Fotokalender bei Freunden begehrte Geschenke sind.

Ob er die 12800 Kilometer bis zum Jahresende tatsächlich schaffen wird, ist ihm nicht wirklich wichtig: „Das wäre halt eine schöne Zahl für die eigene Motivation!“ Wichtiger als die Streckenlänge sind ihm die vielen schönen Eindrücke und dass er immer wieder heil nach Hause zurückkommt. „Neulich hatte ich einen Zusammenstoß mit einem jungen Radfahrer, der Kopfhörer aufhatte und mein Klingelzeichen nicht gehört hat.“

Die Graugänse am Weitmannsee haben wieder Nachwuchs. Bild: Norbert Dronzella

Doch so sehr ihm seit vielen Jahren Bayern und die Berge auch ans Herz gewachsen sind - eine Handbreit Wasser unter dem Kiel vermisst er doch hin und wieder. Und so stillt er die Sehnsucht jedes Jahr mit ein paar Besuchstagen in Hamburg oder bei der Kieler Woche, wobei natürlich die Kamera nicht fehlen darf.

