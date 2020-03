Notärzte: Wie sich die Lücken in der Versorgung schließen

Plus Der öffentliche Druck wegen der unbesetzten Notarzt-Schichten im Kreis Aichach-Friedberg zeigt erste Erfolge. Allerdings hat die Lösung noch Schwächen.

Der eklatante Notarztmangel an den Weihnachtsfeiertagen beunruhigte die Menschen im Wittelsbacher Land. Teilweise war im gesamten Landkreis kein Notarzt stationiert. In Friedberg waren zwischen Heiligabend und 7. Januar fünf Schichten unbesetzt, in Aichach sogar elf. Auch sonst war die Situation teilweise schwierig. Nun gibt es Entwarnung.

Die allermeisten Lücken in den Dienstplänen können geschlossen werden, so Thomas Winter, Rettungsdienstleiter beim Roten Kreuz Aichach-Friedberg. Er sagt: „Wir sind zufrieden. Ab und zu ist mal eine Schicht nicht besetzt, aber das ist kein Vergleich zu früher.“ Wie kommt das?

Nachdem das Thema publik geworden war, wuchs der öffentliche Druck. Unsere Zeitung berichtete mehrfach. In einer Online-Umfrage gaben 89 Prozent der Teilnehmer an, der Notarzt-Mangel bereite ihnen Sorgen, in den Leserbriefspalten und sozialen Medien entbrannte eine Diskussion.

Winter dokumentierte die Fehlzeiten, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und Landrat Klaus Metzger wandten sich an das bayerische Innenministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB). Sie ist für Sicherstellung und Organisation des Notarztdienstes zuständig.

Aichach-Friedberg: Notärzte von weiter her kommen zum Einsatz

Innenminister Joachim Herrmann war offenbar daran gelegen, vor den Kommunalwahlen Ruhe zu schaffen; laut Winter setzte er sich ebenfalls bei der KVB für eine Lösung ein. Weil in der Region zu wenig Notärzte verfügbar sind, kommen teilweise Ärzte von weiter her zum Einsatz. Das hat laut Winter auch Nachteile. Denn diesen Ärzten sind die Gegebenheiten vor Ort – von der Ausstattung der Rettungswagen bis zu den Strukturen der Krankenhäuser – nicht vertraut. Auch kommen so alles andere als eingespielte Teams zustande.

„Ein fremder Arzt ist Stress für die Sanitäter“, weiß Winter. Das sei letztlich auch für die medizinische Behandlung nicht ideal. Der Rettungsdienstleiter weist auf die Diskrepanz zu anderen Einsatzstellen hin: „Im Krankenhaus würde kein fremder Arzt einfach mal so einspringen, im Notarztdienst wird es geduldet.“

Unbesetzte Dienste an den Notarztstandorten Aichach und Friedberg 1 / 2 Zurück Vorwärts Aichach 24. Dezember , 7-24 Uhr 25. Dezember , 0-24 Uhr 26. Dezember , 0-19 Uhr 30. Dezember , 7-19 Uhr 1. Januar , 20-24 Uhr 2. Januar , 0-19 Uhr 3. Januar , 7-19 Uhr 4. Januar , 7-24 Uhr 5. Januar , 0-19.30 Uhr 6. Januar , 20-24 Uhr 7. Januar , 0-7.30 Uhr

Friedberg 24. Dezember , 19-24 Uhr 25. Dezember , 0-8 Uhr 26. Dezember , 19-24 Uhr 27. Dezember , 0-6.30 Uhr 7. Januar , 19-22 Uhr



Trotz dieser Schwächen zeigen sich momentan alle zufrieden mit der Schnelllösung. So meint Landrat Metzger: „Damit ist ein wesentliches Kriterium einer umfassenden Gesundheitsversorgung für die Menschen im Wittelsbacher Land erfüllt.“ Auch Abgeordneter Tomaschko ist froh, dass man für das Problem habe sensibilisieren können. Er kündigt aber auch an: „Wir werden an diesem Thema weiterarbeiten, denn es ist ganz entscheidend, dass die Sicherstellung der notärztlichen Versorgung langfristig funktioniert.“

Notärzte in Aichach-Friedberg: Das muss sich langfristig ändern

Das sieht auch Winter so. Denn an der Ursache des Problems habe sich nichts geändert. Es gebe zu wenig Notärzte, weil der Dienst freiwillig und verhältnismäßig schlecht bezahlt ist – und das bei hohem Stress und großer Verantwortung. Im Vergleich dazu würden die verpflichtenden ärztlichen Notdienste weit besser bezahlt. Das müsse sich ändern, finden auch Tomaschko und Metzger.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten ihnen zufolge Arbeitsbedingungen und Bezahlung auf den Prüfstand. Notwendig sei eine Diskussion, wie eine optimale zeitgemäße notfallmedizinische Versorgung aussehen soll. Tomaschko hat hierzu als Berichterstatter im zuständigen Innenausschuss einen Dringlichkeitsantrag in den Landtag eingebracht. „Jeder Notfallpatient in Bayern, der einen Notarzt braucht, muss ihn auch in Zukunft bekommen“, erklärt Tomaschko.

Auch Winter drängt auf eine langfristige Lösung – und sieht hierfür genau den richtigen Zeitpunkt. Im Lauf des Jahres stehe die Novellierung des bayerischen Rettungsdienstgesetzes an. „Wenn wir eine Chance haben, dann jetzt.“

Gesundheitsverorgung: Fachgespräch für die Region Augsburg

Das Problem war unlängst auch Thema am Rand eines Gesprächs über die Notfallversorgung in der Region, zu dem der Bundestagsabgeordnete Hanjörg Durz eingeladen hatte. Fachleute von der Uniklinik, den Krankenhäusern in Augsburg und den angrenzenden Landkreisen, Rettungsdiensten und Verbänden diskutierten darüber, wie die Notfallversorgung gesichert werden kann. Denn oft sind die Notaufnahmen in den Krankenhäusern überlaufen. Vor allem auf dem Land müsse die Notfallversorgung gestärkt werden, hieß es.

Klärungsbedarf gebe es allerdings bei der Einrichtung integrierter Notfallzentren an Krankenhäusern, erklärt Durz. Solche Zentren sollen den Patienten als erste Anlaufstelle dienen und eine Ersteinschätzung des Versorgungsbedarfs sicherstellen. Für die Kliniken an der Paar sind sie allerdings Zukunftsmusik. Dort wurden vergangenes Jahr KVB-Bereitschaftspraxen angesiedelt. An integrierten Notfallzentren hatten die Häuser kein Interesse signalisiert.

