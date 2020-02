Notarztmangel: Vorschläge der Praktiker ernst nehmen

Plus Eine Umfrage ergab: 89 Prozent der Menschen im Kreis Aichach-Friedberg machen sich Sorgen wegen des Notarztmangels.

Neun Leute bewältigen 141 Einsätze im Jahr. Und zwar Einsätze, bei denen es um Leben und Tod geht. Die Bilanz der First Responder – auf Deutsch schlicht und einfach Ersthelfer – in Dasing ist beeindruckend. Gleichzeitig ist sie ein weiteres Beispiel dafür, wie mehr und mehr Verantwortung auf Menschen im Ehrenamt verlagert wird. Ist das gut so?

Ja, denn die geschulten Ersthelfer haben in vielen Fällen das Schlimmste verhindern und viele Leben retten können. Und – provokant gesagt – Nein, denn Verantwortliche in Politik und Verwaltung verweisen bei Lücken im Netz von Sicherheit – siehe unterbesetzte Polizeiinspektionen – oder Gesundheit – siehe aktuell der Notarztmangel auch im Wittelsbacher Land – nur allzu gerne auf Dienste wie die Sicherheitswachten oder eben die First Responder, um die Problematik kleinzureden bzw. zu kaschieren. Nimmt man diese Menschen, die ihre Freizeit und Nerven in den Dienst des Allgemeinwohls stellen, wirklich ernst, sollte man ihren Vorschlägen folgen. In diesem Fall bedeutet das: Notärzte ordentlich bezahlen. Aber auch für die Patientenseite: Den Notruf nicht einfach aus Bequemlichkeit wählen. Lesen Sie den Bericht: First Responder: „Wir sind schneller als der Rettungswagen“

