vor 37 Min.

Notbremsung: Schaden über hunderttausend Euro

Zwei Stunden war die AIC 25 am Donnerstagvormittag in der Nähe der A8-Anschlussstelle Derching gesperrt.

Ein Sachschaden von mindestens 150000 Euro ist am Donenrstagvormittag bei einem Unfall in der Nähe der Anschlussstelle der A8 in Friedberg-Derching entstanden. Rund zwei Stunden war die Kreisstraße AIC25 an der Einmündung zur Neuen Bergstraße gesperrt. Ein 21-Jähriger Pkw-Fahrer hatte von dort kommend die Vorfahrt eines Lkw missachtet, der auf die Autobahn Richtung Stuttgart auffahren wollte. Um einen Zusammenprall zu vermeiden leitete der Lkw-Fahrer eine Notbremsung ein. Auf der Ladefläche hatte er mehrere Montageroboter geladen, die durch die Bremsung verrutscht, die linke Planenwand durchbrachen und auf die Straße fielen. Bei einer Inspektion der Gurte stellte die Polizei fest, dass diese starke Gebrauchsspuren und Gewebeschäden aufwiesen. Der Verlader und der Fahrer des Lkw müssen sich deshalb wegen sogenannter Ladungsverstöße verantworten.

