vor 58 Min.

Nun geht es zur „Deutschen“

Die Ü37-Seniorinnen fahren als bayerischer Vizemeister nach Berlin. Auch die Ü49 ist qualifiziert. Die Älteren treten aber in einer anderen Altersklasse an.

Von Kerstin Reinhart

Die Volleyball-Seniorinnen II und IV des TSV Friedberg waren bei den bayerischen Meisterschaften zugange. Zu Hause in der Rothenberghalle spielten die Ü37, die Ü49 trat in Jettingen an. Die jüngeren Damen wurden Zweite, die Ü49 Dritte.

Seniorinnen II Die Ü37 hatte es mit dem SV SW München und dem TV Planegg-Krailling zu tun. Da bereits im Vorfeld feststand, dass mangels Mannschaftsmeldungen aus dem Osten alle drei Teams für die deutschen Meisterschaften qualifiziert waren, ging es hier lediglich um die Setzliste – und um den Titel Bayerischer Meister. Vorjahressieger Friedberg hatte sich die Titelverteidigung zum Ziel gesetzt. Doch es begann nicht gut gegen München: Zu viele Abstimmungsfehler unterliefen dem TSV, der Rückstand wuchs schnell an und trotz einer Steigerung musste der erste Satz mit 23:25 abgegeben werden. Allerdings gelang es Friedberg, den Schwung der Aufholjagd mitzunehmen. Ungefährdet mit 25:7 schafften sie den Satzausgleich. Der Tiebreak, bei den Senioren wird nur auf zwei Gewinnsätze gespielt, musste also entscheiden. Und auch hier ließ das Team um Mannschaftsführerin Eva Spleiß nichts mehr anbrennen und siegte mit 15:10 und so mit 2:1 Sätzen. Dann schlug Planegg-Krailing die Münchnerinnen mit 2:0, sodass es ein richtiges Endspiel um die Meisterwürde gab. Der erste Satz begann ausgeglichen, erst in der zweiten Hälfte gelang es Planegg, sich beim 23:19 einen guten Puffer zu verschaffen. Durch gute Aufschläge von Katja Schubert kam Friedberg auf 22:23 heran, verlor aber letztlich mit 23:25. Im zweiten Satz erhöhten die Gäste noch einmal den Druck im Aufschlag und es gelang ihnen ein glatter „Start-Ziel-Sieg“. Relativ deutlich, mit 25:16, holten sie sich das Match und den bayerischen Meistertitel. Eva Spleiß meinte dazu am Schluss: „Natürlich hätte ich lieber gewonnen, aber für uns war das Wichtigste, dass wir uns für die Deutsche qualifizieren.“ Der Bundesentscheid findet wie jedes Jahr am Pfingstwochenende statt, dieses Jahr in Berlin.

Friedberg Adamczyk, Benicke, Carstensen, Falter, Häubl, Kronfeld, Lehner, Pacharra, Schubert, Spleiß, Weilnhammer

Seniorinnen IV Die Ü49 nutzten die „Bayerische“ als Trainingsmöglichkeit, auch wenn sie nur mit einem durch Krankheit dezimierten Kader nach Jettingen angereist waren. Im ersten Spiel gegen den VfR Jettingen führten sie mit 20:16 und 22:17, hatten auch Satzbälle, konnten den Sack aber nicht zumachen. Nach einem schier nicht enden wollenden Hin und Her verlor Friedberg mit 30:32. Im zweiten Satz blieb es bis zum 22:22 ausgeglichen, ehe man sich doch mit 22:25 beugen musste.

Der VC Katzwang fertigte Jettingen in 35 Minuten mit 25:14 und 25:17 ab. Katzwang war dann auch gegen Friedberg haushoher Favorit – und so war das 1:2 aus Friedberger Sicht (22:25, 25:21, 12:15) eine positive Überraschung. „Es war eine Freude, dass wir mit den deutlich Jüngeren aus Katzwang so gut mitspielen konnten. Letztlich wollen wir ja bei der Deutschen als Ü54 starten, deshalb sahen wir die Bayerische als unseren Trainingssonntag, mit dem wir voll zufrieden sind“, so Ulla Stark-Richter.

Friedberg Aschenbrenner, Krist, Laug, Schöndorfer, Stark-Richter, Turgunbajew, Waldschmidt-Bergmeier, Zwerenz

