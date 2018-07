vor 18 Min.

Nur Friedberg bietet Stätzling die Stirn

Der FCS-Nachwuchs gewinnt am Finaltag in Ecknach die Landkreismeisterschaften im Bereich der U11-, U13- und U15-Junioren. In einem Finale freuen sich aber am Ende die TSV-Spieler.

Von Reinhold Rummel

Die Stätzlinger Nachwuchsfußballer haben auch dieses Jahr die Endspiele um den Landkreispokal dominiert. Auf der Anlage des VfL Ecknach gewannen die E-Junioren mit 7:2 das Finale gegen den TSV Pöttmes. Mit einem 8:0-Sieg setzte sich die D-Jugend gegen den TSV Friedberg durch, und die C-Junioren holten den Wanderpokal des Landkreises mit einem 6:0-Sieg gegen den TSV Kühbach.

Den kompletten Siegeszug des Stätzlinger Nachwuchs, angeführt von Juniorenleiter Klaus Wünsch, stoppte dann der TSV Friedberg. Die B-Junioren unter Coach und Juniorenleiter Stefan Reisinger nutzte die Gunst der Stunde und feierte mit einem verdienten 2:0-Finalsieg den Gewinn der Landkreismeisterschaft der U17.

Juniorenabteilung des VfL Ecknach bereitet das Turnier gut vor

Bestens vorbereitet präsentierte sich die Juniorenabteilung des VfL Ecknach am Finaltag. Strahlender Sonnenschein und hervorragend gepflegte grüne Spielteppiche waren für den Fußballnachwuchs bereitgestellt. Juniorenleiter Andi Franke übernahm selbst die Funktion am Mikrofon und begrüßte über 200 Besucher, die dann packende Endspiele sahen.

Eröffnet wurde der Tag mit den beiden Halbfinalspielen der E-Junioren. Dort setzte sich zunächst der TSV Pöttmes durch die Treffer von Mario Hiesener (2) und Fabio Wegner (2) knapp mit 4:3 gegen den E-Juniorenmeister aus Merching durch – Tore: Florian Huber (2) und Dennis Sedlmeir. Favorit Stätzling hatte im zweiten Halbfinale mit einem 9:0-Sieg über den TSV Inchenhofen keine Mühe. Noel Berchtenbreiter (4), Valentin Marker (2), Noah Fox, Baturay Sermeti und Leon Thurk trafen für die in Grün spielenden Stätzlinger. Im kleinen Finale zeigte sich der TSV Inchenhofen gut erholt von der Halbfinal-Niederlage. Durch drei Treffer von Justin Calis und dem Tor von Max Pachan setzte sich das Team mit 4:3 gegen Merching durch und holte sich den dritten Platz bei den E-Junioren. Florian Huber schoss dabei die drei Tore für Merching.

Im Finale forderte der TSV Pöttmes den Favoriten FC Stätzling eine Halbzeit. Felix Symanski gestaltete mit seinem Treffer vor dem Seitenwechsel die Partie noch offen, denn die Stätzlinger führten lediglich knapp mit 2:1. Erst nach dem Seitenwechsel konnte der von Ex-Profi Michael Thurk trainierte Stätzlinger Nachwuchs – Danis Muminovic, Jeremy Atzinger, Noa Leovac, Noah Fox, Christian Tögel, Noel Berchtenbreiter, Valentin Marker, Nico Maligi, Baturay Seremeti, Florian Leitenmeyer und Leon Thurk – seine Qualitäten ausspielen. Lediglich Mario Hiesener gelang in der Schlussminute noch eine Ergebniskorrektur zum 2:7-Endstand. Für die Stätzlinger erzielten Noel Berchtenbreiter (3), Leon Thurk (2), Florian Leitenmeyer und Jeremy Atzinger die Tore.

Kühbach stemmt sich vergeblich gegen Stätzling

Im parallel laufenden U15-Finale stemmte sich der Nachwuchs des Außenseiters TSV Kühbach vergeblich gegen den Favoriten aus Stätzling. Torhüter Christoph Augustin und seine Vorderleute sahen sich ständigen Angriffen ausgesetzt. Nach einem Eckball von Vincent Stegmiller erzielte Samuel Higl den frühen Führungstreffer, und wenig später war Higl nach einem Freistoß von Stegmiller erneut zur Stelle, als Torhüter Augustin ihm den Ball vor die Füße klatschte. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Luca Lenz mit einem strammen Distanzschuss auf 3:0. Nach dem Wechsel konnte Kühbach bis acht Minuten vor dem Ende weitere Gegentreffer vermeiden, ehe Elia Giordanelli, Dejan Durasinovic und Luca Lenz zum klaren 6:0-Endstand trafen.

Ebenfalls einseitig verlief das Finale der D-Junioren. Die Stätzlinger ließen dem TSV Friedberg keine Chance zur Entfaltung und setzten sich klar mit 8:0-Toren durch. Lukas Brem (3), Emre Gül, Maximilian Schmid, Koray Can und Batuhan Güney trafen zum hohen Sieg.

Viel Applaus spendete Stefan Reisinger, Friedbergs B-Junioren- Trainer, seinen Schützlingen nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Stefan Raube. 2:0 bezwang der TSV Friedberg den Ligakonkurrenten, der sich in der Kreisliga die Meisterschaft vor den Friedbergern holte. Reisinger sagte: „Wir wollten diese Chance nutzen, und mein Team hat dies dann stark umgesetzt.“

Die Friedberger um Moritz Scherer, Marcel Link, Chris Vogel, Felix Stache, Tim Hanselmann, Patrick Hackl, Ousman Jaiteh, Eduard Meyer, Solomon Gebremeskel, Tim Steiner, Luca Pötschan, Julian Lippmann, Victor Klier, Lukas Wilbold, Maximilian Roth und Lukas Glück setzten seine Vorgaben konsequent um und ließen nur wenig zu. Zehn Minuten vor dem Spiel-ende nutzten die Friedberger ihre Möglichkeiten. Ousman Jaiteh erzielte den Führungstreffer (71.), und Solomon Gebremeskel legte fünf Minuten später das 2:0 nach. Entsprechend groß war dann der Jubel der Friedberger über den 2:0-Finalsieg im Derby gegen den Stätzlinger B2-Nachwuchs.

