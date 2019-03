Nur im Konsens hat Gürtner Erfolg

Auf Kissings neuen Bürgermeister Reinhard Gürtner kommen schwierige Aufgaben zu.

Wer einen möglichst stressfreien Arbeitsplatz sucht, der sollte sich nicht um das Amt eines Bürgermeisters bewerben. Vor einer Woche war Reinhard Gürtner Fachlehrer an der Schule für Informationstechnik der Bundeswehr in Lagerlechfeld. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag in Kissing rechnete er noch damit, zwei Wochen später gegen einen seiner beiden Kontrahenten in einer Stichwahl anzutreten.

Von wegen. Sonntagabend stellte sich heraus, dass er die absolute Mehrheit geholt hatte. Also fuhr er am Montagmorgen nicht nach Lagerlechfeld, sondern zum Kissinger Rathaus. Dort erwartete ihn bereits der geschäftsleitende Beamte, um ihn für sein neues Amt zu instruieren. Zuvor hatte sich herausgestellt, dass aus dem dringend benötigten Schulanbau in diesem Jahr wohl nichts wird. Auch ist unklar, ob in Kissing genügend Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. Der neue Bürgermeister steht also seit seinem ersten Tag im Amt vor großen Herausforderungen.

Viele Projekte in Kissing stehen noch aus

Gürtner wird sich daran messen lassen müssen, wie er die anstehenden Schwierigkeiten in Kissing meistert. Viele Projekte stehen noch aus. Nur zwei Beispiele: Bei der Paartalhalle ist bisher nur das Dach saniert, obwohl es auch durch die Außenwände pfeift. Die Aussegnungshalle am Friedhof ist dringend sanierungsbedürftig.

Grundsätzlich bestimmt ein Bürgermeister nicht alles allein. Die Vertretung der Bürger stellt der Gemeinderat dar. Eine Stärke der Kissinger Amtsträger war in den vergangenen Jahren, dass sie bei entscheidenden Fragen meist einen Konsens zum Wohl der Gemeinde gesucht und gefunden haben. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Geist weiterhin vorherrscht. Gürtner muss natürlich seine eigenen Akzente setzen dürfen, aber er sollte auch auf Konsens setzen.

Lesen Sie dazu das Interview: Bürgermeister im Interview: Gürtner setzt auf den Beistand der Muttergottes

Themen Folgen