Nur noch Restkarten für das Silvesterkonzert in Herrgottsruh

Klingend geht das Jahr zu Ende. Doch für das Silvesterkonzert in Herrgottsruh gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Silvesterkonzert in Herrgottsruh bereits. An Beliebtheit hat es seitdem nichts eingebüßt – auch in diesem Jahr sind Besucher sicher nicht Mangelware, wenn von 21 bis 22.10 Uhr am Silvesterabend die Musik in der Wallfahrtskirche erklingt.

Eigentlich sind es fast immer die gleichen Namen, die in regelmäßigen Abständen und doch abwechslungsreichen Programmen und Besetzungen auftauchen. Da sind die Sängerinnen Alexandrina Simeon (Pop, Love Songs, Gospel) und Vanessa Fasoli oder Susanne Kapfer (Klassischer Gesang, Oper) sowie der Schlagzeuger Markus Trinkl, der jedes Mal für eine Überraschung sorgt, indem er die Feinheiten eines Perkussionisten zum Vorschein bringt.

Alexandrina Simeon ist in Friedberg zu hören. Bild: Plomer

Im Bläserbereich gehören der Wulfertshauser Klarinettist Thomas Deisenhofer und Claus Kapfer an der Flöte sowie der Saxophonist und Akkordeonist Sebastian Hummel seit vielen Jahren zum festen Stamm von Vocalissimo. Besonders im Silvesterkonzert kommt die Vielfältigkeit der dieser Gruppe zum Ausdruck. So wird in diesem Jahr die musikalische Bandbreite von Mozarts Arie „Laudamus te“ aus der c-moll-Messe bis hin zum Popsong „Earth“ von Michael Jackson reichen, der seine Liebe zur Erde schon vor vielen Jahren in diesem Song zum Ausdruck brachte.

Das bekannte „Gloria“ des französischen Komponisten Delibes für zwei Solostimmen und konzertierende Orgel wird einer Improvisation für Stimme (A. Simeon) und Schlagzeug gegenüber stehen. Anlässlich des 150. Geburtstages von Jaques Offenbach wird in einem größeren Block mit Opernmelodien auch dessen Bravourstück aus „Hoffmanns Erzählungen“, die Barcarole, erklingen.

Robert Plomer leitet das Konzert in Herrgottsruh

Das Ganze steht unter der Leitung des Herrgottsruher Kirchenmusikers Roland Plomer, der neben der musikalischen Leitung auch die nicht zu unterschätzende Aufgabe des Kartenverkaufes, der Bestuhlung und der Aufbauarbeiten für die Musiker im Altarraum innehat. Silvester ist für ihn „Schwerstarbeit“.

Plomer weist darauf hin, dass der Kartenvorverkauf bereits abgeschlossen ist.



Trotzdem werden im seitlichen und hinteren Bereich der Kirche rund 120 Plätze ohne Reservierung zum Preis von je 15 Euro zur Verfügung stehen.



Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sich dort möglicherweise kleine Sichteinschränkungen ergeben.



Eröffnung der Abendkasse ist um 20.15 Uhr. (FA)

