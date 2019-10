O&K-Gelände: Kissing will erst einen Plan

Plus Das Areal wäre bei Investoren begehrt. Doch bevor diese ran können, möchte der Bürgermeister ein Gesamtkonzept. Am Donnerstagabend entscheidet der Gemeinderat daher über den Einstieg in die Städtebauförderung.

Mitten in Kissing, westlich der B2, liegt das ehemalige O&K-Gelände. Die rund 23000 und knapp 61000 Quadratmeter großen Flächen links und rechts der Kissinger Betonstahlbiegerei wecken immer wieder Begehrlichkeiten. Momentan gehören die Flächen zwei verschiedenen Eigentümern, die hier gerne investieren würden. Doch sie brauchen möglicherweise noch etwas Geduld. Denn der Gemeinderat stimmt Donnerstagabend darüber ab, ob Kissing in die Städtebauförderung einsteigen soll.

Als erster Schritt würde dann gemeinsam mit einem Planungsbüro ein integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept, kurz ISEK, für Kissing erstellt. Diesen Weg hat beispielsweise die Nachbarkommune Mering bereits beschritten. Dort hat der Planungsprozess für das ISEK rund zwei Jahre in Anspruch genommen.

Reinhard Gürtner hat sich schon vor seiner Wahl viele Gedanken um das große O&K-Gelände gemacht und sich seit seinem Amtsantritt intensiv damit beschäftigt. „Ich bin an einer langfristigen und nachhaltigen Lösung interessiert“, sagt er. So sei er auf die Vorgehensweise mit dem ISEK gestoßen. Und auch der Gemeinderat habe in einer früheren Sitzung bereits sein Interesse daran signalisiert, den Weg der Städtebauförderung zu beschreiten: „Wir brauchen da Profis“, betont Gürtner.

Auch sozialer Wohnungsbau ist Thema bei der Kissinger Ortsgestaltung

Die Frage, wohin sich das O&K-Gelände entwickeln soll, sei dabei sicher ein großes und wichtiges Kapitel. „Es soll aber ganzheitlich auf Kissing drauf geschaut werden“, so der Bürgermeister. Denn es gebe einige Themen, die ihm für die Zukunft am Herzen liegen. Dazu zählen unter anderem der soziale Wohnungsbau sowie ein Verkehrskonzept. Gerade für die Fahrradfahrer besteht nach Ansicht des Bürgermeisters Verbesserungsbedarf.

Ein Thema für die Planer sei auch, welche Gestaltungsmöglichkeiten Kissing hat, wenn es tatsächlich eine B2-Umfahrung gibt. Auch gelte es, sich darüber klar zu werden, in welchem Ausmaß eine Nachverdichtung für Neu-Kissing verträglich ist. Beim Altort werde es wohl eher darum gehen, wie dessen städtebauliche Struktur erhalten werden könne. Und auch auf die sehr konkrete Frage, wo im Flächennutzungsplan neue Standorte für Kindertagesstätten und Schulen entstehen könnten, erhofft man sich in Kissing Aufschluss.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist es laut Gürtner, dass für das ISEK auch eine Beteiligung der Bürger vorgeschrieben ist, die bisher bei Projekten in Kissing noch nicht systematisch stattgefunden hat. Dass das Ganze eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, müsse man in Kauf nehmen. „Ich habe zwar Verständnis für die Investoren, aber es geht für Kissing einfach um wichtige Zukunftsfragen“, sagt Gürtner.

Das O&K-Gelände beschäftigt die örtliche Politik schon länger. Bereits 2016 wollte der damalige Bürgermeister Manfred Wolf ein großes Fachmarktzentrum mit einem 3300 Quadratmeter großen Kaufland als Kundenmagnet im südöstlichen Teil des Areals ansiedeln. Letzten Endes scheiterte das Projekt jedoch ziemlich schnell an den Genehmigungsbehörden. Diese machten klar, dass das Vorhaben in dieser Dimension problematisch wäre unter anderem in Hinblick auf die Nahversorger im Ort aber auch in den umliegenden Gemeinden.

Termin Das Thema steht am Donnerstag, 24. Oktober,ab 19.30 Uhr auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Ort: Sitzungssaal im Rathaus.



