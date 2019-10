00:31 Uhr

O’zapft wird in Schmiechen

Der örtliche Musikverein lädt zum Oktoberfest

Am Sonntag, 13. Oktober, ab 11 Uhr ist es wieder so weit: O´zapft wird in der Schmiechachhalle in Schmiechen. Der Musikverein feiert heuer seine fünfte Wiesn nach der Wiesn – schon fast „traditionell“ mit leckerem Spanferkel, aber auch einem veganen Gericht.

Und nicht fehlen darf natürlich das Freibier für den Verein mit den meisten anwesenden Mitgliedern. Im letzten Jahr gewann überraschend der Obst- und Gartenbauverein vor dem Burschenverein das 20-Liter-Fass. Aber auch den zahlenden Gästen können die Organisatoren versichern, dass der Preis für die Maß Bier ganz bestimmt deutlich unter dem auf der Münchner Wiesn liegt.

Als Wiesnkapelle spielt der Musikverein Schmiechen in kleinerer Besetzung, weil fast die Hälfte der Musiker für das leibliche Wohl der Gäste sorgt. Der erste Vorsitzende Tobias Steber sagt: „Uns freut ganz besonders, dass mit den Jahren immer mehr auswärtige Gäste nach Schmiechen kommen. Wir hoffen auf bestes Wiesnwetter, damit die Gäste bei uns draußen in der Sonne im Alpenpanorama sitzen kön-nen.“

