OMC Mering stellt viel auf die Beine

Motorradtour nach Donauwörth und Flachland-Games

Den Vatertag perfekt zu gestalten, versucht der Oldtimer & Motorrad Club Mering. Die für Donnerstag, 10. Mai, um 9 Uhr geplante Motorradtour nach Donauwörth wurde von den Verantwortlichen bereits getestet. Falls sich wie im Vorjahr sehr viele Mitfahrer einfinden sollten, werden „handlichere“ Gruppen gebildet, welche jeweils durch den OMC zur Richtungsorientierung angeführt werden.

Vor der Motorradtour gibt es auch für Nicht-Motorradfahrer ab 8 Uhr frische Weißwürste im Clubheim an der Meringer Wertstoffsammelstelle. Schon bevor die Fahrer von der Motorradtour zurückkommen, ist ab 14 Uhr der Holzkohlengrill an. Früher starten in diesem Jahr bereits um 15 Uhr die Wettbewerbe der Flachland-Games mit der Disziplin Sägen in der Juniorenwertung (sechs bis 14 Jahre). Dabei erhält jeder Teilnehmer der Nachwuchsklasse, wie alle anderen auch, mindestens einen Sachpreis. Ab 16 Uhr starten dann auch die Wettbewerbe in den Klassen „Kerle“ und „Weibsvolk“.

Neben der Königsdisziplin Baumstammsägen gilt es im Prömpelschnipsen und abschließend im Eierwerfen Punkte für die Wertungen zu sammeln. Im Hinblick auf mögliche Kritiker des Eierwerfens teilt der Verein mit: Es handelt sich um Eier, welche nicht für den Verzehr gedacht sind, es werden also keine Lebensmittel vernichtet. Nach der Preisverleihung um 20 Uhr wartet, gutes Wetter und gute Stimmung vorausgesetzt, noch eine Überraschung zum Tagesausklang auf alle Gäste und Teilnehmer. Willkommen ist jeder.