OMC bereitet alles für die Flachlandgames vor

Bei den Flachlandgames am Vatertag beim OMC Mering messen sich die Teilnehmer wieder in verschiedenen Disziplinen.

Der Oldtimer & Motorrad Club richtet am Vatertag in Mering wieder verschiedene Wettkämpfe aus. Was geboten wird.

Für die Flachlandgames am Vatertag haben beim OMC Mering die Vorbereitungen schon Anfang Mai begonnen, immerhin gilt es alle Sägen für das Baumstammsägen wieder auf Vordermann zu bringen.

Am Donnerstag, 30. Mai, bietet der Oldtimer & Motorrad Club an seinem Clubheim an der Meringer Wertstoffsammelstelle wieder ein tagesfüllendes Programm. Zum Start in den Tag gibt es ab 8 Uhr ein Weißwurstfrühstück, auch um die Teilnehmer der um 9 Uhr beginnenden Motorradtour zu stärken. Zur Teilnahme sind auch Nicht-Clubmitglieder willkommen. Zur besseren Organisation und Einschätzung der fahrerischen Eignung werden jedoch Nicht-Mitglieds-Fahrer gebeten, sich vor dem 30. Mai kurz, bestenfalls persönlich, beim OMC zu melden.

Flachlandgames in Mering beginnen mit der Jugendwertung

Noch während die Motorradfahrer unterwegs sind, startet ab 13 Uhr die Bewirtung vom Holzkohlengrill. Bereits um 14 Uhr beginnen die Flachlandgames in der Jugendwertung. Bei dieser kommen zwar die identischen Zwei-Personen-Zugsägen wie bei den Erwachsenen zur Anwendung, jedoch mit geringerem Stammdurchmesser.

Weniger körperliche Anstrengung ist dann beim Prömpelschnipsen erforderlich. Hierbei zählen Konzentration und Geschick beim Schließen der Bügelverschluss-Flaschen. Den Abschluss der Jugendwertung stellt dann das Eierwerfen dar, bei dem es gilt nacheinander insgesamt zwei rohe Eier in den 2er-Teams über eine möglichst große Strecke zu werfen und zu fangen. Kritikern, welche eine Verschwendung von Lebensmitteln vermuten sei an dieser Stelle mitgeteilt, dass es sich um Eier handelt, die nicht zum Verzehr geeignet sind.

Mit der Siegerehrung um circa 16 Uhr findet die Jugendwertung ihren Abschluss. Um 16.30 Uhr werden die Flachlandgames für die „Großen“ starten. Jetzt wird sich auch der bereits im letzten Jahr angefertigte und in diesem Jahr festverankerte Wettkampf-Sägebock bewähren müssen.

Die Top-Herren-Teams der letzten Jahre schaffen dabei je nach Tagesform und Stammdurchmesser Zeiten unter 20 Sekunden. Aber auch die Damen-Teams werden immer besser.

Nach der Siegerehrung wird gefeiert

Zu den Anfängen der Flachlandgames des OMC Mering mussten immer wieder Gäste zur Teilnahme überredet werden. Inzwischen finden sich insgesamt über 20 Zweier-Teams in den Kategorien Junior (bis 14 Jahre), Weibsvolk und Kerle zusammen. Willkommen ist dabei jeder, egal ob als Teilnehmer oder Gast. Alle Teilnehmer werden mit Sachpreisen der Sponsoren des Clubs bedacht. Zusätzlich gibt es Pokale und Urkunden für die ersten Plätze.

Mit der Siegerehrung gegen ca. 20 Uhr endet der aktive Teil des Tages um danach entsprechend Sieg, Niederlage oder einfach nur Teilnahme noch bis 23 Uhr zu feiern.

Jeder, der vorab bereits sein Können testen will, hat Sonntag, 26. Mai, die Chance dazu. Dann besteht ab 10 Uhr die Möglichkeit, im freien Training einen Probeschnitt mit der Säge zu tätigen.

