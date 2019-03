vor 21 Min.

Oasen im Grünen sind in Mering heiß begehrt

Schon seit 100 Jahren säen und ernten die Meringer Kleingärtner. Die Warteliste für Neugärtner ist lang.

Von Peter Stöbich

Klaus Osterrieder freut sich nicht nur auf die warme Jahreszeit, damit er bald wieder in seinem Garten werkeln kann. Der Vorsitzende des Meringer Kleingartenvereins feiert mit den mehr als 200 Mitgliedern das hundertjährige Bestehen. Der Festakt mit Ehrungen wird am Samstag, 16. März, ab 12 Uhr in der Mehrzweckhalle stattfinden.

Im eigenen kleinen Paradies graben und gießen, säen und ernten – die 223 Pächter in fünf sogenannten Kolonien können sich kaum etwas Schöneres vorstellen. „Unsere Gärten dienen aber nicht nur dem Freizeitvergnügen und der Erholung, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht wie zum Natur- und Artenschutz“, sagt Osterrieder.

Er ist erst seit November 2015 Mitglied und in kurzer Zeit vom stellvertretenden zum ersten Vorsitzenden aufgerückt. „Für mich war schnell klar, dass der Handtuch-Garten meiner Wohnung nicht ausreicht“, sagt er. Er hat einen reinen Büroarbeitsplatz und braucht den körperlichen Ausgleich. „Auch bei mir liegt das in der Familie, weil wir immer einen riesigen Garten hatten“, erzählt er.

Baugrundstücke sind in Mering rar und vor allem teuer. Junge Familien können sich kaum mehr ein Eigenheim leisten und schon gar nicht mit großem Garten. Doch auf die Oase im Grünen verzichten wollen sie auch nicht; darum sind die Plätze für einen Schrebergarten sehr begehrt.

„Wir haben eine Warteliste mit zahlreichen Anfragen nach freien Parzellen“, so Osterrieder, „die Bewerber müssen sich aber rund ein Jahr lang gedulden.“ Für neue Mitglieder sind Obmänner in den Kolonien die ersten Ansprechpartner. „Sie beraten zum Beispiel bei der Einhaltung von Abständen, bei Neu- oder Ausbauten von Gartenhäusern oder bei Fragen zur Gartenpflege.“ Auch die Arbeitseinsätze planen die Obmänner. Jeder Pächter muss pro Jahr zehn Stunden leisten. Das Bundeskleingartengesetz und die Vereinssatzung regeln unter anderem die Nutzfläche sowie Grenzabstände und Baumhöhe. Die zwischen 120 und 260 Quadratmeter großen Grundstücke dürfen weder gewerblich genutzt noch darf in den Gartenhäusern dauerhaft gewohnt werden, so das Gesetz.

In Mering gibt es Gartler jeden Alters

„War früher oft die gängige Meinung, dass sich in Schrebergärten nur Spießer im Vereinsrecht austoben, die ihren Rasen mit der Nagelschere pflegen und Gartenzwerge sammeln, so hat sich dieses Vorurteil heute zum Glück geändert“, stellt der Vorsitzende fest. „In den Meringer Kolonien gibt es Gartler jeden Alters und aus vielen Nationen. Die Arbeit fördert automatisch das soziale Miteinander.“ Auch ein eigener Freundschaftsgarten wurde eingerichtet, den eine afghanischen Flüchtlingsfamilie bewirtschaftet.

Eine schöne Idee des Vereins war es außerdem, am Sommerkeller einen eigenen Garten für Kinder anzulegen, damit sie die Vielfalt der Natur erleben und den Umgang mit ihr lernen können. Auch die Geselligkeit kommt im Verein nicht zu kurz: Unter anderem gibt es ein monatliches Weißwurstfrühstück sowie Sommer- und Weihnachtsfeste.

Der Meringer Kleingartenverein wurde vor 100 Jahren gegründet

Als der Verein vor hundert Jahren gegründet wurde, gab es von Allem fast nichts, denn der Erste Weltkriegs hatte das Deutsche Reich ausgezehrt. Kleidung, Nahrungsmittel und Medikamente waren Mangelware. „Auch auf dem Land hatten nicht alle Bewohner einen Hof und dazugehörige Flächen, die bewirtschaftet werden konnten“, berichtet Osterrieder. Vor allem während der letzten Kriegsjahre war alles Verfügbare an die Front geschafft worden, 1916/1917 ging als Hungerwinter in die Geschichte ein. Wer versucht hatte, die Wirtschaft und damit auch die Nahrungsmittelversorgung aufrecht zu halten, litt ebenso Hunger und fror wie jene, die in Dörfern oder grösseren Orten wohnten. „Oft kamen die Ernährer von den Fronten nicht mehr heim.“

Deshalb hob Brauereibesitzer Baron von Boutteville mit ein paar Meringer Kaufleuten die ausgebeutete Kiesgrube vor den Toren der Gemeinde an der Luitpoldshöhstraße als mögliches Heimgartenland aus der Taufe. Das Gelände war zwar nicht besonders geeignet zur Anlage einer Gartenkolonie, aber mit viel Ausdauer und Arbeit gelang es, das wertlose Ödland in einen blühenden Garten zu verwandeln, in dem Bienen summen und Schmetterlinge flattern.

Am 18. März 1919 wurde der Verein mit 39 Mitgliedern offiziell gegründet. Die Aufnahmegebühr betrug damals zwei Mark, der Jahresbeitrag 2,50 Mark. Der Baron übernahm gleich die erste Jahrespacht, jedoch mussten die neuen Gartenbesitzer auf eigene Kosten Humus heranschaffen. Weil die Zahl der Bewerber die zu vergebenen Flächen weit überstieg, wurde im Juni 1920 die Kolonie Habersetzerland mit 20 Mitgliedern gegründet. Der Inflationswinter 1923/1924 verschlimmerte die Notlage der Menschen wieder erheblich und der Mitgliederstand stieg 1925 auf über hundert.

Es entstanden zahlreiche grüne Flecken in Mering

So wuchs der Wunsch nach einem eigenen Vereinsheim, das schließlich im April 1932 an der Luitpoldshöhe fertiggestellt wurde. Zwei Jahre später folgte der Beitritt zur Landesgruppe der Kleingärtner im Reichsbund und die erste Gartenzeitung wurde herausgegeben. Es entstanden zahlreiche grüne Flecken, die bald wieder aufgelöst wurden, so das Habersetzerland, das Högeleland, das Siglland und das Pfarrland sowie die Kolonie am Postgebäude.

Wegen der notwendigen Selbstversorgung wurde 1946 die größte Kolonie am Sommerkeller gegründet. Hier hatten viele Heimatvertriebene wieder ein Stück Land, das sie bebauen konnten; neben Salat, Rettich und Rüben wurden hauptsächlich Kartoffeln und Tabak angebaut.

Themen Folgen