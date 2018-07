Ob es beim Friedberger „Lueg ins Land“  bleibt?

Die Diskussion über den Standort für den neuen Bauhof könnte bald wieder aufflackern.

Hätte, wäre, würde – mit dem Abbruch der Untersuchungen leistet der Stadtrat den Spekulationen Vorschub, die auch in den eigenen Reihen angeheizt werden: An einem anderen Standort geht es billiger. Man darf gespannt sein, was wohl passiert, wenn die ersten Ausschreibungsergebnisse eingehen und über den Kostenschätzen liegen. Gut möglich, dass die Diskussion dann wieder losgeht.

