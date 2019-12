06.12.2019

ÖDP stockt Vorstand auf

Auch die Mitgliederzahl ist seit dem Volksbegehren gestiegen

Bei der Kreishauptversammlung der ÖDP im Landkreis Aichach-Friedberg wurde turnusgemäß der neue Vorstand gewählt. Die Mitglieder wollen sich für den Landkreis einsetzen, vor allem mit dem Ziel, eine enkeltaugliche Zukunft entscheidend mitzugestalten.

Um den wachsenden Aufgaben gerecht zu werden, wurde das Gremium auf neun Mitglieder vergrößert. Ihm gehören an: Constanze von Tucher (Kreisvorsitzende, Friedberg), Dr. Christine Binder (stellvertretende Vorsitzende, Dasing), Johann Steinhart (stellvertretender Vorsitzender, Friedberg), Dieter Nießner (Schriftführer, Harthausen) und Daniel Dubbelfeld (Schatzmeister, Mering). Beisitzer sind Berta Arzberger (Igenhausen), Ulrike Kön (Mering), Andrea Bargon (Merching) und Maria Posch (Inchenhofen). Die Mitgliederzahl des Kreisverbands ist in diesem Jahr laut einer Pressemitteilung auf 60 gestiegen, was einer Steigerung um 50 Prozent entspricht.

Dies ist nach Ansicht der Vorstandschaft nicht zuletzt dem von der ÖDP initiierten Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ zu verdanken. (FA)

