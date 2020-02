vor 39 Min.

ÖDP will kein „Weiter so“ in der Politik

Die Partei informiert über Nachhaltigkeit und stellt Forderungen auf

„Die Energiewende – eine kommunale Chance“ war das Thema einer Veranstaltung des ÖDP-Kreisverbands in Harthausen. Stellvertretender Kreisvorsitzender Johann Steinhart stellte den zahlreichen Besuchern einige der Stadtrats- und Kreistagskandidaten vor, darunter die ÖDP-Kreisräte Berta Arzberger und Josef Moll. Maria Posch, die für den Kreistag und in Inchenhofen für den Gemeinderat und für das Bürgermeisteramt kandidiert, erläuterte, warum sie und auch alle anderen Kandidaten sich auf einer ÖDP-Liste engagieren: Es gebe kein „Weiter so“. Man müsse sich einsetzen, um den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu bieten. Alles hängt zusammen: Artenschutz, zukunftsfähige Verkehrskonzepte, Klimarettung und auch die Energiewende. Stadtrat Hubert Nießner erklärte in seinem Vortrag, dass die Klimakrise auch dramatische volkswirtschaftliche Folgen nach sich ziehe. Jeder habe einen persönlichen CO2-Fußabdruck. Damit trage das persönliche Verhalten zum CO2- Anstieg und damit auch zur Klimaänderung bei. Das Konsumverhalten etwa spiele hierbei eine wichtige Rolle. Nießner sagte, es gebe verschiedene Lösungsvorschläge. Auch in der Kommunalpolitik müsse man die notwendigen Schritte gehen. Bei den „Stromgestehungskosten“, das heißt den reinen Kosten für die Stromerzeugung ohne Netzkosten, seien die regenerativen Energien langfristig am wirtschaftlichsten. Deshalb sei es wichtig, den Energienutzungsplan Friedberg von 2014 fortzuschreiben. Nach wie vor sollte man laut Nießner Energie einsparen, effektiver nutzen und regenerativ erzeugen. Deshalb fordert die ÖDP für Friedberg, dass auch Mieter ihren eigenen Strom aus Photovoltaik erzeugen können und dass die Stadtwerke als Energiedienstleister mit regenerativer Energie ausgebaut werden. Wichtig sei auch mehr Bürgerbeteiligung.

