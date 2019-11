11:38 Uhr

ÖDP will mehr Sitze im Friedberger Stadtrat

19 Kandidaten treten in Friedberg auf der Liste der ÖDP an. Was sind ihre Ziele?

Von Brigitte Glas

Bislang ist Hubert Nießner der einzige ÖDP-Stadtrat. Nach der Kommunalwahl 2020 hofft die Partei allerdings auf Verstärkung. Nießner führt auch die neue Liste an. 18 weitere Kandidaten aus fast allen Friedberger Stadtteilen versuchen nun, den Sprung ins Stadtparlament zu schaffen und folgende Themen voranzubringen: An erster Stelle steht die Energiefrage.

Das sind die Ziele der ÖDP Friedberg

Das Nahwärmenetz in der Innenstadt soll entwickelt werden. „Die effiziente Energieerzeugung mit regenerativem Anteil für Schwimmbad, Krankenhäuser und das neue Schulzentrum am Volksfestplatz ist eine Chance, die genutzt werden muss“ so Nießner. Die Attraktivität des Fahrradverkehrs in den Ortsteilen und im Stadtgebiet müsse gestärkt werden, um die Verkehrsanteile weiter zu erhöhen.

Um die Ideen aus dem Radverkehrskonzept des Landkreises im Stadtgebiet umzusetzen, sei die verbindliche Einplanung von Haushaltsmitteln von mindestens einer halben Million Euro pro Jahr erforderlich. Weiter will sich die ÖDP für das Inklusionskonzept starkmachen. Der Alltag mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen müsse leichter werden. Weiter stehen der öffentliche Personennahverkehr, Jugendeinrichtungen und die Reduzierung des Flächenverbrauchs auf der Themenliste.

Das sind die Kandidaten der ÖDP Friedberg

1. Hubert Nießner , Stadtrat, Harthausen



, Stadtrat, 2. Constanze von Tucher, Stätzling



3. Johann Steinhart , Friedberg



, 4. Dieter Neumann , Friedberg



, 5. Martin Meier , Friedberg



, 6. Dieter Nießner , Harthausen



, 7. Dirk Von der Heide, Paar



8. Clemens von Tucher, Stätzling



9. Yvonne Gundermann , Derching



, 10. Marianne Nießner , Harthausen



, 11. Alois Niedermaier , Rohrbach



, 12. Elmar Kreihe, Friedberg



13. Dr. Tobias Gauger , Harthausen



, 14. Maria Soemantri, Friedberg



15. Karl-Otto Sucher , Paar, parteilos



, Paar, parteilos 16. Rosemarie Kreißl , Bachern



, Bachern 17. Elisabeth Von der Heide, Paar



18. Jutta Königsmann, Rohrbach



19. Christiane Stumpf , Rinnenthal







