ÖPNV in Friedberg: Praktischer als ein Auto?

Plus Ab einem Euro pro Tag können Kunden Bus, Bahn und Carsharing in Anspruch nehmen. Viele Menschen würden so im Vergleich zum eigenen Fahrzeug wohl Geld sparen.

München diskutiert darüber, Friedberg hat es längst: das Jahresabo für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), bei dem Kunden nur rund einen Euro am Tag zahlen müssen. Der städtische ÖPNV-Beauftragte Manfred Schnell betont zwar, dass nicht für jeden der Verzicht auf ein Auto sinnvoll sei. Für bis zu 30 Prozent der Menschen glaubt er aber, dass der ÖPNV unter dem Strich schon attraktiver und günstiger ist als ein eigener Wagen.

Schnell, der Politik und Verwaltung der Stadt Friedberg seit Anfang des Jahres bei Fragen rund um die Mobilität unterstützt, hat nachgerechnet und den gemeinsamen Zweitwagen von ihm und seiner Frau verkauft. „Der kostete jährlich rund 1750 Euro, was für ein Auto noch recht wenig ist. Wir brauchen ihn definitiv nicht mehr“, sagt Schnell.

Friedberger Ehepaar ist vom Nahverkehrsabo total überzeugt

Der Grund: Für das Geld bekämen seine Frau und er jeweils ein SWA-Jahresabo und hätten zusätzlich noch hunderte Euro für die Nutzung der Carsharing-Autos übrig. Für diese ist die Grundgebühr im Abo enthalten. Darüber hinaus müssen Kunden die gefahrenen Strecken bezahlen. „Wir nutzen das Abo seit einem Jahr und sind total überzeugt“, sagt Schnell. Er selbst nehme in der Regel den Zug zur Arbeit nach Augsburg. „Wenn ich mal was transportieren muss, nehme ich aber auch gerne von dort aus ein Carsharing-Fahrzeug.“

Das bisher größte Problem beim Carsharing ist nach Meinung des ÖPNV-Beauftragten, dass zu wenige Leute die Angebote der Stadtwerke kennen würden – gerade die enthaltene Kombination in den Abos. Hinzu kommt aber auch: Friedberger können lediglich auf die Carsharing-Stellplätze in Hochzoll zurückgreifen, müssen also eine fünfminütige Zugfahrt vom Bahnhof aus einplanen.

Carsharing bald auch im Friedberger Zentrum

„In absehbarer Zeit erhält aber wohl auch Friedbergs Zentrum mehrere Plätze“, berichtet Schnell. Vermutlich werden diese in der Herrgottsruhstraße und direkt am dortigen Friedhof eingerichtet. Grundsätzlich sei es aus Nutzersicht wünschenswert, dort Standorte zu finden, wo die meisten Menschen wohnen oder ihre Erledigungen machen. „Leider war das in der Ludwigstraße bisher rechtlich schwierig, aber das wäre genau so ein geeigneter Platz“, meint Schnell.

Eine weitere Einschränkung: In den 360 Euro pro Jahr sind ausschließlich Busse, Bahnen und Carsharing ab 9 Uhr inbegriffen. Pendler müssen dagegen mit 52,50 Euro im Monat (630 Euro im Jahr) rechnen. Allerdings gelten beide Angebote nicht nur für Friedberg, sondern auch für das Augsburger Stadtgebiet.

Kunden erhalten einen Rabatt

Einen Rabatt erhalten Kunden, die ihr Jahresabo ab Oktober abschließen: Sie zahlen nur elf Monate und sparen entsprechend 30 beziehungsweise 52,50 Euro. Enthalten in den Abos ist auch die 30-minütige Fahrt mit SWA-Fahrrädern. Neu sind zudem Modelle, bei denen im Jahresabo für 72 beziehungsweise 109 Euro monatlich 15 respektive 30 kostenlose Fahrstunden für das Carsharing zur Verfügung stehen.

„Viele Friedberger haben sich im vergangenen Jahr für ein neues Abo entschieden und sind zufrieden mit der Kombination, in der Carsharing und Leihfahrräder inbegriffen sind“, sagt der ÖPNV-Beauftragte Schnell. Die Stadtwerke bieten verschiedene Fahrzeugklassen vom Kleinwagen bis hin zu Lieferwagen an.

Schnell betont, neben dem moderaten Kilometerpreis müssten sich Kunden im Gegensatz zum eigenen Auto nicht um das Tanken kümmern und hätten keine Werkstattkosten. Auch die Abwicklung per App sei nicht schwer, sagt Schnell: „Ich reserviere dort im Vorfeld, halte meine SWA-Karte an die Windschutzscheibe des Wagens und gebe einen Code ein. Dann kann es schon losgehen.“

Neuer Busfahrplan für die Friedberg im Dezember

Er verstehe, dass manche potenzielle Kunden Vorbehalte haben. „Ich bin mir jedoch sicher, dass viele Leute so wie meine Familie durch eine ähnliche Nutzung der Abos Geld, Platz und manchmal sogar Zeit sparen können“, sagt Schnell. Er verweist schon jetzt auf den Busfahrplanwechsel in Friedberg ab Mitte Dezember, der weitere Verbesserungen für die Bewohner von Innenstadt und den nördlichen Ortsteilen mit sich bringen werde. Schnell ist überzeugt: „Der immer wieder geäußerte Vorwurf, Busse und Bahnen würden zu selten fahren und seien zu teuer, passt für Friedberg nicht mehr.“

Eine ebenfalls günstige und nachhaltige Alternative sei zudem für kürzere Strecken das eigene Fahrrad. „Ich verteufle auch das Auto nicht. Mir geht es vielmehr darum, dass Möglichkeiten einer individuellen Mobilität geschaffen und noch mehr genutzt werden“, erklärt Manfred Schnell.

App Die Carsharing-App der SWA gibt es im Google PlayStore oder bei Apple iTunes als kostenlosen Download.

