Ohne Amateure läuft im Fußball nichts

Obwohl die Arbeit an der Basis wichtig ist, fehlt es oft an Wertschätzung für die örtlichen Sportvereine.

Spannend wie selten zuvor ist es, das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga und viele werden mitfiebern, ob denn nun Bayern oder doch die Borussia aus Dortmund die Schale in die Höhe wird recken dürfen. Doch nicht nur in der „Beletage“ des Fußballs wird gekämpft, geackert, gezittert und letztlich auch gefeiert oder getrauert. Auch in den Niederungen des Amateurfußball lässt sich die Faszination dieses Sports erleben.

Nervenaufreibende Wochen für Stätzling, Kissing und Mering

Nervenaufreibend waren die letzten Wochen und Monate sowohl für den SV Mering, den Kissinger SC, den FC Stätzling sowie den TSV Friedberg und den BC Rinnenthal – um nur einige zu nennen. Der MSV und der FCS durften letzte Woche aufatmen und den Ligaerhalt feiern und der TSV Friedberg gar die Rückkehr in die Bezirksliga bejubeln, Kissing musste in den sauren Apfel des Abstiegs beißen.

Und Rinnenthal hofft darauf, dass die anstrengende Saison noch etwas länger dauert – schließlich will man in die Aufstiegsrelegation. In den Kreisklassen steht dieses Wochenende erst der vorletzte Akt an und auch dort geht es vor allem im Abstiegskampf extrem eng zur Sache.

Rinnenthal hofft noch auf den Aufstieg

Man sieht also, es muss nicht immer der „große“ Fußball sein, auch an der Basis ist einiges los. Und übrigens: ohne diese Basis der Amateurvereine, die Kinder größtenteils ehrenamtlich an diesen Sport heranführen, sie ausbilden und sie für den Fußball begeistern, könnten die „oben“ gar nicht existieren.

Schade nur, dass dem Amateurfußball insgesamt die Wertschätzung fehlt, sich fast alles nur nach den Profis richtet. Am Wochenende überschneiden sich zum Saisonfinale wieder Bundesliga und Amateure, ein Problem, das sich mit noch mehr Bundesliga-Sonntagsspielen in Zukunft noch verschärfen wird. Bleibt zu hoffen, dass die Kommerzspirale im Fußball nicht überdreht wird und die Amateure nicht auf der Strecke bleiben.

Themen Folgen