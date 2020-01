Ohne Fitness geht für das Friedberger Prinzenpaar im Fasching gar nichts

Plus Dana Rühm und Jakob Bizer sind das neue Prinzenpaar des Friedberger ORCC. Wie sie zu ihrer Rolle im Fasching kamen und auf welchen Auftritt sie sich besonders freuen.

In dem hübschen dunkelroten langen Prinzessinnenkleid mit viel Glitzer fühlt sich die neue Prinzessin Dana I. sehr wohl. Auch die Krone steht der schlanken Friedbergerin mit den blonden langen Haaren ausgezeichnet.

Friedberger Prinzenpaar trainiert Tanz zweimal in der Woche

Ihr Prinz Jakob II. führt sie souverän beim ersten Tanz über das Parkett. Er kennt diese ehrenwerte Aufgabe. Vor einigen Jahren war er schon einmal Prinz beim Friedberger Faschingsverein ORCC. Man spürt seine Leidenschaft fürs Tanzen und seine Liebe für den Cha-Cha-Cha. Bereits sechs Tanzkurse hat der 22-Jährige absolviert. Mit dem Training für ihre großen Auftritte haben sie erst im November 2019 beginnen können. Seitdem trainieren Dana und Jakob zweimal in der Woche.

Als Dana Rühm vom Vorstand des ORCC gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, in der Saison 2020 die neue Faschingsprinzessin zu sein, zögerte sie nicht lange. „Ich lasse mich gerne auf Neues ein. Welches Mädchen träumt nicht davon, mal in einem Prinzessinnenkleid auf der Bühne zu stehen. Wichtig war mir, dass ich mich mit dem Prinzen gut verstehe“, erzählt sie. Lange musste sie nicht nach einem geeigneten Partner gesucht werden.

Prinzessin Dana Rühm aus Friedberg macht bald das Abitur

Jakob Bizer aus Augsburg war stolz, dass er erneut gefragt wurde, ob er die Prinzenrolle übernehmen möchte. Nach ein paar Probetänzen war klar, dass Dana und Jakob den ORCC vertreten möchten. Sie verstanden sich von Anfang an gut und harmonieren beim Tanzen sehr gut. Auch das Motto „In 80 Tagen um Welt“ rund um Jules Verne hat ihnen gleich gut gefallen.

Dana Rühm kommt aus Friedberg und möchte nächstes Jahr ihr Abitur machen. Danach soll es erst einmal ins Ausland gehen und anschließend möchte die 17-Jährige Psychologie studieren. Viele kennen die Sportlerin noch aus ihrer aktiven Zeit, als sie deutsche Vizemeisterin in der Sportakrobatik wurde. Elf Jahre lang hat sie diese Sportart ausgeübt. Danach konzentrierte sie sich auf Shows und war mit Oliver Edelmann (bekannt aus der Fernsehsendung Ninja Warrior) als „Duo Power“ viel unterwegs. Die meiste Freizeit investiert die frühere Sportakrobatin nun fürs klassische Tanzen und das Klavierspielen. Bei der Tanzschule Trautz und Salmen hat sie bereits zwei Tanzkurse abgeschlossen.

Fit hält sie sich mit der Rhythmischen Sportgymnastik, zu der sie beim TSV Friedberg gewechselt ist, und mit Tanzfitness bei Dance & More. Dass sie vier- bis fünfmal in der Woche trainieren und auf Wettkämpfe gehen muss, ist sie also schon gewöhnt. Beim ORCC stehen ihr nun fast 35 Auftritte in dieser Faschingssaison bevor. Am meisten Lampenfieber hatte sie am Schwarz-Weiß-Galaball vor ihrer Rede, die akrobatischen Einlagen dagegen waren für sie ein Kinderspiel.

Friedberger Faschingsprinz Jakob Bizer möchte etwas in der Welt verändern

Jakob Bizer hat sich nach seiner Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe entschieden, noch einmal die Schulbank zu drücken und das Abitur auf der BOS zu machen. Im Tanzen findet er den richtigen Ausgleich dazu. Er liebt es, Gastherr auf den Bällen der Tanzschule Trautz und Salmen zu sein. „Es gibt fast immer zu viele Mädchen, da sind Tanzpartner sehr gesucht“, sagt der 22-Jährige.

Dass seine Dana I. nun mit ihm zusammen als Prinzenpaar durch die Lande zieht, freut ihn ganz besonders. „Ich tanze sehr gerne mit ihr und freue mich auf viele schöne Auftritte.“ Mit Dana I. darf er sich also nochmals seinen Traum als Faschingsprinz erfüllen. Neben dem Tanzen schwimmt er gerne, fährt Rad, im Winter geht er zum Snowboarden und er engagiert bei der Wasserwacht. Sein größter Traum ist es, etwas in der Welt zu verändern.

So viele Auftritte hat das Friedberger Prinzenpaaar im Fassching

Für beide steht der Spaß im Vordergrund, sonst würde man so etwas Zeitaufwendiges nicht machen. „Man muss schon fit sein. Es gehört einfach mehr dazu als nur zu tanzen. Vor allem bei den Hebefiguren muss die Spannung passen. Hier dürfen wir unser Können zeigen“, freut sich das Prinzenpaar. Tausende Menschen werden ihnen auf ihrer Tour quer durch den Landkreis nun zujubeln. Allein bei den eigenen Veranstaltungen sind schon rund 1800 Gäste, dazu kommen 30 Auftritte bei anderen Faschingsvereinen, in Seniorenheimen und in Augsburg am Rathausplatz. Auf den Ball der Junggebliebenen freuen sie sich ganz besonders.

