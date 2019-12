vor 17 Min.

Ohne Friedberg gäbe es kein Weihnachten

Die Bläser der Berliner Philharmoniker begeistern in St. Jakob. Warum sie so gerne in Friedberg zu Gast sind, erzählen sie beim Empfang im Rathaus.

Von Sabine Roth

Vor 17 Jahren spielten die Bläser der Berliner Philharmoniker zum ersten Mal in St. Jakob. Das war der Anfang einer innigen Freundschaft mit den „Bürgern für Friedberg“, für die Anita und Gerd Horseling sowie Martha und Franz Reißner stehen. Auch diesmal hatten sie den zehn Orchestermitgliedern eine große Freude bereitet und mit ihnen den Tag verbracht. Und dieser wurde wieder einmal sehr lange.

Denn nach dem Konzert mit Melodien aus „Nussknacker“, „Zauberflöte“, „Hänsel und Gretel“ und „Cosi fan tutte“, das mit frenetischem Applaus der über 700 Zuhörer kurz vor 22 Uhr endete, ging es für das Top-Ensemble zum Empfang der „Bürger für Friedberg“ und des Freundeskreises des Musiksommers ins Rathaus.

Die "Bürger für Friedberg" sind stolz auf ihre Gäste

Die „Bürger für Friedberg“ sind stolz, die Musiker mit bekannten Persönlichkeiten wie Sarah Willis am Horn und Walter Seyfarth an der Klarinette einladen zu dürfen. Ein Dank geht an Stadtpfarrer Steffen Brühl, der seine Kirche für das Konzert kurz vor Weihnachten zur Verfügung stellt. Das sei nicht selbstverständlich.

Die Veranstaltung gehört quasi zum „Pflichtprogramm“ für die Musiker, die weltweit unterwegs sind. Ohne Friedberg sei für sie ein Weihnachten undenkbar. „Wir fühlen uns hier wie zu Hause. Das ist ein Geschenk und einmalig“, freut sich Walter Seyfarth, der 2001 ergriff das Bläser-Ensemble ins Leben gerufen hat. Ein Wermutstropfen: Er wird nächstes Jahr in Ruhestand gehen – verspricht aber, trotzdem wiederzukommen.

Erst kürzlich war er mit den Berliner Philharmonikern für drei Wochen in Japan und durfte unter der Leitung des Weltklasse-Dirigenten Zubin Mehta in mehreren Städten spielen, darunter Tokio und Osaka. „Auch danach ging es für uns ohne Pause weiter. Hier in Friedberg fand das letzte Konzert vor Weihnachten statt, bis es dann am 27. Dezember weiter mit den Proben für das Silvesterkonzert in der Berliner Philharmonie geht“, sagt Seyfarth.

Die zahlreichen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kunst warteten gespannt auf die Berliner im Rathaus und begrüßten sie mit einem großen Applaus. Die Atmosphäre war sehr familiär. Man kennt sich und ist seit mehr als 17 Jahren mehr als gut befreundet. Gerd Horseling erinnert in seiner Rede zurück: „In Friedberg wohnt ein Zauber inne, den ich bis heute nicht erklären kann. Dass sich diese Freundschaft so entwickeln könne, das hätten wir nicht gedacht.“ Was ihm wichtig sei, dazu habe er einen Spruch gefunden: „Der Stern des Glücks zeigt sich dort, wo wir uns einsetzen für das, was zählt für gemeinschaftliches Leben.“ Das motiviere die „Bürger für Friedberg“: „Solange die Kraft reicht, machen wir das weiter.“

Ein Geschenk für jedes Mitglied des Berliner Ensembles

Damit dieser Zauber noch eine Zeit lang anhält, überreichten die „Bürger für Friedberg“ jedem Musiker ein Gastgeschenk vom Friedberger Advent. Bürgermeister Roland Eichmann dankte im Namen der Stadt und des Landkreises für dieses „fantastische Konzert“, das ihn mehrfach ganz besonders berührt habe“. Das Konzert bereichere den Adventsmarkt.

Sarah Willis, die als einzige Frau im September 2001 zu den Berliner Philharmonikern gestoßen und für die damit ein Traum in Erfüllung gegangen war, strahlte und sagte: „Ohne den Besuch in Friedberg gäbe es kein Weihnachten!“ Diesmal hat sie sogar ihre Schwester Alexandra aus London mitgebracht, die diesen Zauber, den Friedberg birgt, unbedingt einmal miterleben wollte.

Bereits um 5 Uhr in der Früh ging es für einige Musiker wieder zurück nach Berlin, damit sie pünktlich bei der Familie zum Frühstück sein können.

