13:04 Uhr

Ohne Führerschein am Steuer eines Mustang

Die Polizei Friedberg kontrollierte in Kissing einen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war.

Mit einem teuren Auto, aber ohne Fahrerlaubnis war ein Mann in Kissing auf der B2 unterwegs. Jetzt hat er ein Problem mit der Polizei.

Von Ute Krogull

Bei einer Verkehrskontrolle an der B2 (Münchner Straße) in Kissing erwischte die Polizei Friedberg 49-jährigen Pkw-Fahrer, der ohne Führerschein unterwegs war. Der Mann saß am Steuer eines Ford Mustang, obwohl im rechtsgültig seine Fahrerlaubnis entzogen worden war. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

