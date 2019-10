06:00 Uhr

Ohne Termin zum Arzt in Aichach-Friedberg – geht das?

Von Leah Rehklau

Einen Termin beim Facharzt zu bekommen ist nicht immer einfach. Patienten müssen teilweise monatelang warten – selbst in dringenden Fällen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will das ändern: Seit dem 1. September sind Facharztpraxen verpflichtet, mindestens fünf offene Sprechstunden pro Woche anzubieten. Dadurch sollen Patienten – auch neue – ohne Anmeldung einen Termin bekommen. Chaos und extrem lange Wartezeiten sind nur einige der Befürchtungen, die Ärzte mit der Regelung verbinden.

Arzt aus Mering sieht keinen Effekt durch offene Sprechstunden

Dr. Frank Ritzler, HNO-Arzt aus Mering, sieht in der Regelung keinerlei großen Effekt: „Das mit den Terminen wird nie gut funktionieren.“ Seine Praxis habe schon immer offene Sprechstunden angeboten, sagt er. Man halte sich dort täglich ein paar Stunden frei. Patienten, die ohne Termin kommen, müssten schließlich auch versorgt werden. Manchmal sei jedoch die Nachfrage an einer Behandlung ohne Anmeldung zu groß. Dies führe oftmals dazu, dass Termine anderer nicht eingehalten werden können, bedauert der Mediziner. Ritzlers Ansicht nach liegt das Problem also im „Anspruchsdenken der Bevölkerung.“

Ganz ähnlich handhabt Dr. Tuncay Baytak das Ganze. In seiner Praxis werde die Regelung schon von Beginn an umgesetzt, sagt der Facharzt für Innere Medizin aus Friedberg. „Das bedeutet, dass ein Patient, der akute gesundheitliche Probleme hat, auch zeitnah einen Termin bekommt.“ Er hält das Prinzip grundsätzlich für sinnvoll. Die Regelung sei von Vorteil, da die Patienten schnell versorgt werden könnten. Allerdings fehlen Personal und Flexibilität, um die offenen Sprechstunden problemlos anbieten zu können. Auch das Praxisteam muss mit möglichen Organisationsproblemen, höherem Zeitaufwand und kürzeren Pausen rechnen. Die Arztpraxis arbeitet mit Terminen, daher liegt die Wartezeit in der Regel unter 45 Minuten. Diese wird allerdings länger, wenn ein Notfall dazwischen kommt, sagt der Mediziner, „doch unsere Patienten bringen in diesen Fällen viel Verständnis auf.“

Kein Bedarf nach Sprechstunden bei Friedberger Frauenärztin

Im Januar diesen Jahres hat die Frauenärztin Natalia Schumann eine Praxis in Friedberg von ihrer Vorgängerin Dr. Margit Kasper-Hölzl übernommen. Unter deren Leitung gab es die sogenannten „Teenager-Sprechstunden“. Junge Frauen konnten bis zu ihrer Volljährigkeit jeden Donnerstagnachmittag ohne Termin in die Praxis kommen. Aufgrund des Wechsels wurde diese allerdings vorübergehend abgeschafft. Die Regelung der offenen Sprechstunden habe man aber übernommen, erzählt die Medizinische Fachangestellte Gudrun Seez. Allerdings hätten sie damit noch keine Erfahrungen sammeln können, denn bisher habe noch niemand den Bedarf für eine Sprechstunde ohne Termin gehabt.

„Die Regelung kann den Praxisalltag enorm durcheinander werfen“, sagt Dr. Jakob Berger, regionaler Vorstandsbeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. Längere Wartezeiten in der Akut-Sprechstunde, das Durcheinandergeraten der Praxisplanung und der mögliche Zeitverlust, wenn weniger Patienten kommen als erwartet: Das sind für ihn Nachteile, die das Gesetz des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn mit sich bringen. Besonders für die Arztpraxen sei die Regelung nicht von Vorteil, denn sie bedeute längere Arbeitszeiten, kürzere Mittagspausen und mehr Arbeitsaufwand, erklärt Berger.

Besser erst zum Haus- und dann zum Facharzt?

Seiner Meinung nach liegt das Problem an einer anderen Stelle: der fehlenden Patientensteuerung. Würden die Menschen zuerst ihren Hausarzt aufsuchen, könnte dieser die Notwendigkeit eines Facharztes beurteilen. So würden nicht so viele Patienten, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, beim Facharzt sitzen, ist Berger überzeugt.

