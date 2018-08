vor 36 Min.

Ohne Zulassung und Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einer Kontrolle ging der Polizei in Friedberg ein dicker Fisch ins Netz.

Dafür gibt es eine ganze Reihe von Strafanzeigen.

Einem Angestellten der städtischen Verkehrsüberwachung fiel am Sonntagabend in der Seestraße ein geparkter VW Tuareg auf, an dem entstempelte Neu-Ulmer-Kennzeichen angebracht waren. Kurze Zeit später fuhr dieser Pkw auf der Seestraße und wurde kontrolliert. Dem 28-jährigen Fahrer war die Fahrerlaubnis bereits unanfechtbar entzogen worden, zudem war der Pkw weder versichert, versteuert noch zugelassen. Dies zieht nun eine Reihe von Strafanzeigen nach sich. Der Fahrer ließ den Pkw abschleppen.

