Omnibus oder Lkw? Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Friedberg

In Friedberg fährt ein unbekanntes Fahrzeug in einen Grünstreifen und beschädigt ein Verkehrszeichen und einen Lichtmast.

Weil er laut Polizei zu schnell den Kreisverkehr an der Lechhauser Straße Richtung Josef-Wassermann-Straße verließ, fuhr ein Unbekannter in den daneben liegenden Grünstreifen. Dabei fuhr er noch gegen ein Verkehrszeichen und einen Lichtmast komplett um und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Unbekanntes Fahrzeug fährt in Grünstreifen: Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei aktuiell davon aus, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Omnibus oder einen Lkw handelt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (pos)

