13:11 Uhr

Omnibus schert zu weit aus und beschädigt Peugeot in Friedberg

Ein Omnibusfahrer schert mit seinem Fahrzeug in Friedberg zu weit aus. Dabei erwischt er einen geparkten Peugeot. Wie hoch der Schaden ist.

Ein Omnibus ist am Montagmorgen mit einem geparkten Peugeot in Friedberg kollidiert. Der 43-jährige Fahrer des Busses musste laut Polizei in der Hermann-Löns-Straße aufgrund von Gegenverkehr an einer Baustelle nach links in die Karl-Sommer-Straße einbiegen.

Unfall in Friedberg: Omnibus verursacht 7000 Euro Schaden

Beim Abbiegen beschädigte der Gelenkbus einen in einer Parkbucht abgestellten Renault, weil nach Angaben der Polizei das Heck des Busses zu weit ausgeschert war. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. (pos)

