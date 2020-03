vor 21 Min.

Optimistisch in die Zukunft

Die einzige Änderung gibt es in der Eurasburger CSU

Von Michael Postl

Nachdem die Wahl für Paul Reithmeir als Bürgermeister mit 75 Prozent deutlich ausfiel, ist die Platzverteilung im Eurasburger Gemeinderat ausgeglichener.

Fünf Parteien und Gruppierungen sind dort vertreten. Die CSU und das Eurasburger Wählerforum haben jeweils drei Sitze, während die Grünen/Pro Eurasburg, der Bürgerblock und die WGF auf je zwei kommen. Die CSU vertreten, wie bereits seit der vergangenen Wahlperiode, Maximilian Baumann und Johannes Osterried. Ronald Höck stellt als dritter im Bunde die einzige Änderung im Gemeinderat dar. Reithmeir kann gut mit dem neuen Gesicht im Gemeinderat leben: „Man muss abwarten, wie das funktioniert. Ich habe dennoch Vertrauen“, sagt der Bürgermeister.

Alle anderen Kandidaten wurden wiedergewählt. Bei den Grünen/Pro Eurasburg sind dies Sebastian Meßner und Olaf Redl. Die WGF stellt Stephan Steinberger und Ulrich Ampenberger weiterhin die Mitglieder der vergangenen Jahre. Beim Wählerforum sitzen weiterhin Leonhard Losinger, Thomas Frank und Herbert Meßner im Gemeinderat. Den Bürgerblock vertreten für die kommenden sechs Jahre Josef Bertele und Brigitte Hartweg.

Dass es kaum Veränderungen im Gemeinderat gibt, begrüßt Bürgermeister Reithmeir: „Wir kennen uns alle gut und das hilft bei wichtigen Entscheidungen für die Gemeinde Eurasburg, wie dem Anschluss der Kläranlage und dem Kindergarten.“

Es gehe ohnehin nicht vorrangig um Parteizugehörigkeit, sondern um die Person an sich. Das sei in der Kommunalpolitik einfach so. Auch sonst ist der Wiedergewählte optimistisch: „Insgesamt bin ich zufrieden. Bislang haben wir es geschafft, harmonisch zu arbeiten. Das soll in Zukunft ebenso laufen“, sagt Reithmeir, der auf das Gespür verweist, das mit der Erfahrungen der vergangenen Jahre einhergeht.

Dennoch gerate die Wahl derzeit etwas in den Hintergrund. „Corona beschäftigt uns alle. Ich mache mir schon Sorgen.“ Politisch jedoch sei die Lage in Ordnung: „Ich habe Spaß an meiner Arbeit mit den Gemeinderäten. Und das wird auch so bleiben.“

