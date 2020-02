vor 57 Min.

Orkantief "Sabine" fegt über das Wittelsbacher Land

Wie heftig Orkan Sabine über den Süden Bayerns fegt, machen diesen Dachziegel deutlich, die vom First eines Wohnhauses in Mering im Garten einschlugen. Spitz in den Boden gerammt, ist die Gefahr für die Menschen im Freien unübersehbar.

Die Kreiseinsatzzentrale wird bei der Feuerwehr Friedberg eingerichtet. Straßen wegen umgefallener Bäume gesperrt, Bahnverkehr dicht, Schulen geschlossen.

Von Eva Weizenegger

Die Nacht fing ruhig an. Doch dann kam Orkan "Sabine" und fegt mittlerweile über den Landkreis Aichach-Friedberg. In den frühen Morgenstunden kam es nach ersten Informationen zu Stromausfällen in Teilen Merings, Merchings und Rieds sowie bei Aichach und Kühbach. Besonders betroffen sind die Waldstücke zwischen Bachern, Friedberg und Rinnenthal. Hier sperrte am Morgen die Feuerwehr Straßen wegen umgefallener Bäume.

Da der Höhepunkt des Sturmtiefs erst im Laufe des Vormittags erwartet wird, startet der Fahrgastbetrieb in den Netzen von Meridian, BOB und BRB nicht vor 10 Uhr. Vorab werden auf allen Strecken Erkundungsfahrten durchgeführt, wie die Pressestelle der Bayerische Regiobahn am Montagmorgen mitteilte.

Auch die Busse des AVV rückten ein. Wie der AVV mitteilte, sollten sie erst ab 10 Uhr wieder fahren.

Landrat Klaus Metzger hatte am Sonntagabend offiziell informiert, dass die Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg geschlossen bleiben. Für nichtinformierte Schüler gibt es aber einen Notdienst.

„Es war die richtige Entscheidung, die Schulen zu schließen“, beurteilt Christian Happach, Kreisbrandrat. Am Gymnasium Mering sei das Dach beschädigt. Zudem sei die Schulwegsicherheit nicht gegeben. Umherfliegende Dachplatten, Mülltonnen oder Altkleidercontainer könnten sich zu gefährlichen Geschossen entwickeln.

Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt Aichach-Friedberg

Andreas Pimpl, Schulleiter der Realschule Mering, hält die Entscheidung, den Unterricht ausfallen zu lassen, für richtig. Er hat sich bei befreundeten Schulleiterkollegen aus dem Allgäu informiert, die im vergangenen Jahr durch die starken Schneefälle schulfrei hatten, wie sie damit umgegangen waren. Für die Lehrer galt am Montag Dienstpflicht. „Wer aber einen langen Schulweg hat, den haben wir am Morgen angerufen, dass er lieber zuhause bleiben soll.“ Auch wer Betreuungsprobleme mit seinen kleinen Kindern hat, konnte daheim bleiben. Für alle anderen Lehrer gab es eine Lehrerkonferenz. Schüler kamen keine.

Happach erklärt, dass in Friedberg die Kreiseinsatzzentrale eingerichtet wurde. „Hier werden alle Fälle, die nicht von höchster Dringlichkeit sind, von der Leitzentrale Augsburg an uns weitergegeben“, so Happach. Im Landratsamt hat sich die Führungsgruppe Katastrophenschutz mit kleinerer Besetzung eingefunden.

Sporthallen und Geschäfte in Friedberg sind geschlossen

Happach lobt die Gruppenführer der Feuerwehren im Landkreis. „Sie entscheiden besonnen und gefährden vor allem auch nicht sich und die Einsatzkräfte.“ Zurzeit seien Bergungsarbeiten von umgefallenen Bäumen nur bedingt möglich. „Deshalb werden dann die Straßen gesperrt“, informiert Happach. Er rät dringend davon ab, mit dem Auto oder zu Fuß in den Wald zu fahren bzw. gehen.

Die Sportvereine TSV Friedberg und der TV Mering entschieden sich, ihre Übungsstunden am Montag ausfallen zu lassen.

Die TSV-Halle und die Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg sind wegen des Sturms am Montag zu.

Auch einige Geschäfte öffnen nicht. So hat das "Patchwork - Haus für Handarbeit" in Friedberg Montagvormittag geschlossen.





Weitere Informationen zum Sturm folgen.

