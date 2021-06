Der Unternehmer Fritz Frisch hat Kissing geprägt

Fritz Frisch baut einen Betrieb auf, der Baumaschinen in über 80 Länder liefert und mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Niedergang des Unternehmens hinterlässt Fragen.

Als die Firma "Eisenwerke Gebrüder Frisch“ 1936 den Grundstein für ihr neues Betriebsgelände in Kissing legte, war noch nicht abzusehen, wie prägend sie für die Entwicklung des Ortes werden würde. Erst durch die Frisch-Werke fing Neu-Kissing zu wachsen an. Seit nunmehr 20 Jahren liegt das Betriebsgelände an der B2 brach und die Frage um die weitere Nutzung beschäftigt nicht nur die Kissinger, sondern ganz besonders Cornelia Kraus und Sebastian Frisch. Deren Vater Fritz Frisch hatte gemeinsam mit seinem Bruder Ernst Nikodemus (III) Frisch 1938 die Geschäftsleitung des Unternehmens übernommen und ihm seinen persönlichen Stempel aufgedrückt.

Die Anfänge des Unternehmens waren bescheiden. 1867 hatte sich der 28-jährige Schlossermeister Heinrich Frisch mit seiner Schlosserei in der Augsburger Altstadt am Hinteren Lech selbstständig gemacht. Sein Bruder Nikodemus, nach dem die Frischstraße in Augsburg benannt ist, war zu dieser Zeit übrigens Augsburger Bürgermeister. Nach dem Tod von Heinrich Frisch übernahmen dessen Söhne Heinrich (II.) und Nikodemus (II.) den Betrieb und gründeten 1902 die Firma "Gebr. Frisch“, die zwei Jahre später das Eisenwerk in der Augsburger Böheimstraße errichteten.

Wie in der Neuen Augsburger Zeitung aus dem Jahre 1928 nachzulesen ist, hatte sich die Firma "zu einem bedeutenden Unternehmen entwickelt“. Die Gebrüder Frisch KG ist im Eisenhoch-, Brücken-, Gleis- und Weichenbau tätig und ab 1926 werden höchst erfolgreich Straßenbaumaschinen entwickelt. Nach einem schweren Autounfall zog sich Nikodemus (II.) 1938 aus der Geschäftsführung zurück. Als Fritz Frisch im Alter von 30 Jahren in die Geschäftsführung eintritt, beschäftigt das Eisenwerk knapp 300 Mitarbeiter, eine Zahl, die sich nahezu verzehnfachen sollte.

Unternehmer kommt im Krieg im Kissinger Gasthof Merkel unter

In den 1940er-Jahren verliebte sich Fritz Frisch in die umschwärmte Ruth Lammel und heiratet sie. Nachdem das Haus des Unternehmers ein Opfer der Kriegsbomben geworden war, kam das junge Paar mit seinen drei Kinder und Kindermädchen Maria im Gasthof Merkel in Kissing unter. In dieser Zeit entdeckte Fritz Frisch den "Seewieshof“ und erwarb das alte Bauernhaus, in das die Familie bald einziehen konnte. 1956 kommt Tochter Cornelia auf die Welt, doch in der Ehe der Eltern zeigen sich mehr und mehr Risse, bis sie schließlich geschieden wird. Während Ruth Frisch sehr unter der Trennung leidet und sich zurückzieht, heiratet Fritz Frisch wieder und bekommt mit seine zweiten Frau Ingrid Resch noch zwei Söhne, Matthias und Sebastian.

Fritz Frisch hat die Entwicklung des Ortes Kissing mit seiner Firma wesentlich geprägt.

In den Jahren von 1967 bis 1970 hatte sich der Jahresumsatz der Firma noch annähernd verdoppelt und Fritz Frisch stellt seine Maschinen unentgeltlich für die Erdarbeiten an der Olympia-Kanustrecke zur Verfügung. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung 1968 zum 60. Geburtstag des Unternehmers heißt es: "Heute zählt das Eisenwerk Frisch zu den bedeutendsten Baumaschinenunternehmen in Europa und zu den größten Betrieben der metallverarbeitenden Industrie in Bayern. Neben dem Werk Kissing bestehen Betriebe in Mechernich (Eifel) und Liblar bei Köln; die Produkte des Werkes von Lade- und Erdbewegungsgeräten bis zu Stahlhoch- und Brückenbauten gehen in mehr als 80 Länder.“

Lesen Sie dazu auch

Der persönliche Stempel des vielseitig interessierten Unternehmers zeigt sich in den seit 1952 erscheinenden Werkszeitungen. Neben Beiträgen zu den weltweiten Aktivitäten der Firma finden sich Betrachtungen zu Kunst und Kultur, zu Museen und philosophischen Fragen. Zudem werden aufwendig gestaltete Kalender und Mappen mit Radierungen von Ridinger und anderen Augsburger Künstlern herausgebracht.

Aus der Betriebskantine der Firma Frisch wird das Gourmeltlokal Gunzenlee

Untrennbar mit Kissing ist auch das Gunzenlee verbunden, von dem heute Gourmets noch schwärmen. Das legendäre Lokal, das sich an der Stelle des heutigen Lidl-marktes befand, war aus der Betriebskantine gewachsen. Als Küchenchef war Heinz Neureuther eingestellt worden, der von der „Chaine des Rotisseurs“ ausgezeichnet wurde, was durchaus mit einem Michelin-Stern zu vergleichen ist. Und so entschloss man sich, die Betriebskantine zu einem öffentlichen Lokal zu machen.

Besonders lag Fritz Frisch das Wohl seiner Angestellten am Herzen. Bereits 1940 wurde mit dem „Wohlfahrtsverein e. V.“ eine betriebliche Altersversorgung aufgebaut, in den 50er-Jahren wurden Prämien und Ehrungen für betriebsinterne Verbesserungen ausgelobt und 1970 wurde für die Angestellen zwischen Gablingen und Holzhausen ein Blockhaus mit Kneippanlage errichtet.

Doch nun wollte Frisch mehr Zeit für seine junge Familie haben und stellte zwei junge Betriebswirtschaftler als Geschäftsführer ein, die allerdings dem in sie gesetzten Vertrauen nicht gerecht wurden. Innerhalb kürzester Zeit geriet das lange so erfolgreiche Unternehmen in Schieflage. 1972 mussten die Inhaber dieses auf Druck der Banken zum symbolischen Preis von einer D-Mark verkaufen.

Niedergang der Firma Frisch wirft noch immer viele Fragen auf

Für Cornelia Kraus und Sebastian Frisch stellen sich auch heute noch viele Fragen, wie es im Detail zu diesem Desaster kommen konnte. Cornelia Kraus vermutet, dass ihr Vater, den sie als absoluten Berufsmensch in Erinnerung hat, die Zügel zu sehr aus der Hand gegeben hat. Während Fritz Frisch den "Seewiehof“ bereits an den ältesten Sohn aus der ersten Ehe übergeben hatte, den dieser später veräußerte, baute er für seine Familie ein einfacheres Haus in der Gunzenleestraße. Doch die Turbulenzen der zurückliegenden Jahre und der Verlust des Unternehmens hatten ihm sehr zugesetzt. Am 18. April 1979 starb Fritz Frisch an einem Schlaganfall, zwei Monate vor dem Umzug ins neue Heim.

Diesen Raum des alten Seewieshofs hat die Gemeinde Kissing unter speziellen Schutz gestellt. Er ist noch heute erhalten.

Wenngleich der „Seewieshof“ weitgehend einem Neubau der neuen Besitzer weichen musste, hatte die Gemeinde Kissing aus denkmalschützerischen Gründen darauf bestanden, dass ein besonderer Raum erhalten bleibt: Die mit alten Balken eingebaute Bibliothek. Als Sebastian Frisch vor einiger Zeit das Haus besichtigen konnte und das aus seiner Kindheit wohlvertraute Zimmer betrat, war er zutiefst berührt. Noch sind die baulichen Zeugen der Firma Frisch nicht gänzlich verschwunden, doch irgendwann werden auch diese Geschichte sein. Nicht nur Cornelia Kraus und Sebastian Frisch, sondern sicher auch viele Kissinger, die sich dem Werk verbunden fühlen, würden sich wünschen, dass die Erinnerung an die Eisenwerke Gebrüder Frisch in irgendeiner Form erhalten bleibt. (mit gön)