Ostern im Lockdown: Was können Familien im Landkreis unternehmen?

An Ostern ist viel Zeit für Unternehmungen mit der Familie. Im Corona-Lockdown fällt aber vielen die Decke auf den Kopf. Tipps aus Aichach-Friedberg.

Für Smartphone-Fans: Foto-Challenge

Bei der Wahl zwischen Handy und Rausgehen gewinnt bei Jugendlichen meistens das Handy. Verbinden lässt sich beides bei einer Foto-Challenge. Dazu legt die Familie das Foto-Thema fest, zum Beispiel Blüten, Tropfen, Blau - oder eben Ostern. Es wird ein Zeitlimit vereinbart. Am besten startet jeder allein, direkt vor der Haustür. Am Ende bewertet jeder die Fotos der anderen, indem er Punkte vergibt.

Das Wildgehege von Markus Popfinger in Schmiechen besuchen viele Kinder mit ihren Eltern immer wieder gerne. Bild: Edigna Menhard

Statt Zoo: Wildgehege in Schmiechen

Ein Zoobesuch ist ein Oster-Klassiker, heuer aber nicht möglich. Ersatz ist das Wildgehege in Schmiechen. Bei der Matratzen-Firma Dynaglobe tummeln sich in einem Gehege Damwild, schottische Hochlandrinder, Wildputen, Hühner und Katzen. Es ist nicht die einzige Attraktion auf dem Firmengelände. Am Schaufenster des Geschäftes ist außerdem ein "Schlüsselloch" angebracht, durch das Kinder spitzeln können. Dahinter verbergen sich wechselnde Szenarien, auch zu Ostern. Außerdem gibt es eine " Telefonzellen-Disco" mit Musik und einer einer Licht und Nebelshow, natürlich coronakonform.

Für Rätselfans: Stationenlauf in Friedberg, Aichach, Dasing, Mering und Kissing

Wie eine moderne Schnitzeljagd kann man sich die Stationenläufe vorstellen, die der Kreisjugendring in Friedberg, Mering, Dasing, Wessiszell, Laimering, Kissing, Blumenthal, Hollenbach, Aichach und Inchenhofen organisiert hat. Jeder hat zehn Stationen, an denen man Lösungsbuchstaben herausfinden und am Ende zu einem Lösungswort zusammensetzen muss. Wer es auf der Website kjr-aichach-friedberg.de einträgt (dort gibt es auch Infos zu den Startpunkten), kann etwas gewinnen.

An Plätzen entlang der Ludwigstraße und Stadtmauer bis zum Schloss Friedberg wurden die Tafeln des QR-Code-Quiz´ für Kinder angebracht. Bild: Renate Mayer/Aktiv-Ring

QR-Code-Quiz für Blumenkinder in Friedberg

Die Lehrerin Christina Jäckle und der Aktiv-Ring Friedberg locken Kinder ebenfalls mit kleinen Preisen und Handy-Nutzung ins Freie. Quer durch Friedberg führt ein QR-Code-Quiz über Frühlingsblumen. Am Zaun des evangelischen Kindergartens an der Herrgottsruhstraße finden die Teilnehmer Informationstexte, laufen dann den Weg ab und finden an den Stationen QR-Codes, hinter denen sich Fragen verbergen. Die Aktion wurde bis zum Ende der Osterferien verlängert.

Entlang des idyllischen alten Kirchwegs von Ober- nach Unterwittelsbach erzählen Kunstwerke an fünf Stationen eines Geschichtspfades von historischen Ereignissen. Das Sisi-Schloss am Ende des Weges ist seit 1999 im Besitz der Stadt Aichach. Bild: Evelin Grauer

QReuzsuche als Osteraktion in Mering

Die Pfarrei St. Michael in Mering hat sich ebenfalls eine Such- und Rätselaktion ausgedacht, diese passt auch gut in die Osterzeit. Der Titel lautet "QReuzsuche" weil im Ort Kreuze versteckt sind, auf denen ein QR-Code angebracht ist. Dahinter verbergen sich Wissenwertes zum Thema Religion und Aufgaben, die Kinder lösen können. Die Aktion läuft bis 11. April.

Lauschtouren durch Friedberg und rund ums Sisi-Schloss

Geschichte live erleben ist das Motto von Audiotouren für die ganze Familie. Davon sind im Wittelsbacher Land gleich mehrere geboten, nämlich rund ums "Sisi-Schloss" Unterwittelsbach und durch die geschichtsträchtige Stadt Friedberg. Die Apps dafür kann man kostenlos im App-Store und im Google-Play-Store herunterladen.

Der Paardurchbruch in Ottmaring ist eines der wenigen Beispiele für nahezu „unberührte Natur“ im Wittelsbacher Land. Bild: Edigna Menhard

Wie in Bullerbü: Paardurchbruch bei Ottmaring

Am Paardurchbruch bei Ottmaring erleben selbst Couch-Potatoes Abenteuer wie Lisa, Lasse, Bosse, Britta, Inga und Ole, die "Kinder von Bullerbü". Start für eine Wanderung dorthin ist entweder der Friedberger Bahnhof oder das Sportheim Ottmaring, am Ziel durchbricht die Paar in einer schmalen Pforte die Lechleite; hier findet sich noch ein ursprüngliches Altwassergebiet mit Silberweiden-Urwald.. Nach einer kurzen Strecke entlang des Flusses verlässt der Weg das Paartal und führt über freies Feld zurück nach Friedberg. Entlang des Weges finden sich Stationen eines Nordic-Walking-Parcours und eines Trimm-Dich-Pfades sowie ein Lehrbienenstand.

Um die frühmittelalterliche Eisenerzverhüttung geht es bei dieser neuen Station, die am Grubethaus ist. Bild: Gerlinde Drexler

Geheimnisvolles Grubet

Kurz (nämlich 2,1 Kilometer) und kurzweilig ist der Wanderweg durchs Grubet bei Unterschneitbach. Start ist am "Grubethaus" (mit schönem Spielplatz). An der Strecke finden sich Tafeln mit Informationen zum Bergbau und zum Wald und seinen Bewohnern. Am Rotwildgehege auf halbem Weg kommt der Wanderer dem Wild dann ganz nahe. In der hübschen Hügellandschaft finden sich zahlreiche Löcher, denn in dem Wäldchen scharen sich dicht an dicht 3.500 Gruben, Relikte eines mittelalterlichen Eisenerzabbaus.

Corona-Freizeittipp: Basteltipps von Claudia Kambor Video: Edigna Menhard

Hasenhausen und Hasenweg

Im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell liegt „Hasenhausen“: Die Dorfladenbetreiberin Sieglinde Kast hat ihren Garten in ein Osterhasenland verwandelt. Dazu gibt es heuer den „Zeller Hasenweg“. Den hat der Elternbeirat des Kindergartens Rasselbande gestaltet. Der Hasenweg startet am Zeller Kindergarten. Die ganzen Osterferien über finden Spaziergänger auf einer anderthalb Kilometer langen Strecke zehn Stationen mit Fragen rund um das Thema „Hasen“. Der Weg führt kinderfreundlich meist abseits des Verkehrs und ist für Kinderwagen geeignet.

"Hasenhausen" liegt in Griesbeckerzell: In dem Aichacher Staddtteil hat Dorfladenbetreiberin Sieglinde Kast ein Osterhasenland in ihrem Garten aufgebaut. In Griesbeckerzell lockt außerdem der "Zeller Hasenweg" mit zehn Stationen. Bild: Susanne Ehring (Archivbild)

Last-Minute-Geschenke: Magnetbilder basteln

Wie bedankt man sich beim Osterhasen? Zum Beispiel mit einem selbst gebastelten Magnetbild. Hierzu benötigt man den Deckel eines Konserven. oder Marmeladenglases. Dann schneidet man einen Karton so aus, dass er in den Deckel passt. Nun können Kinder ein Bild oder Foto zuschneiden. Das wird dann auf den Karton und anschließend im Deckel innen angeklebt. Auf der anderen Seite befestigt man einen kleinen Magneten - fertig!

Diese und andere Freizeit- und Ausflugstipps finden Sie in unseren Serien zum Thema: